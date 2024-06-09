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Генштаб: На фронті сьогодні вже відбулось понад 50 боїв, на Покровському напрямку ЗСУ відбивають атаки росіян в 4 районах

Генштаб: На фронті сьогодні вже відбулось понад 50 боїв, на Покровському напрямку ЗСУ відбивають атаки росіян в 4 районах

Київ • УНН

 • 27434 перегляди

Сьогодні на фронті відбулося понад 50 боїв. Українські захисники на Покровському напрямку відбивають атаки російських військ у чотирьох районах.

На фронті сьогодні сталося вже 51 боєзіткнення, найбільш активні росіяни Покровському напрямку – там Сили оборони відбивають атаки росіян в районах Яснобородівки, Карлівки, Новоолександрівки та Новопокровського. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні за 14:00 9 червня, пише УНН.

Найбільшу активність ворог продовжує проявляти на Покровському напрямку. Наразі загальна кількість ворожих атак на лінії бойового зіткнення досягла 51

- повідомили у Генштабі.

За напрямками, за даними Генштабу, ситуація наступна:

На Харківському напрямку триває боєзіткнення в районі Глибокого. Це вже третя атака на напрямку за сьогодні. Російські окупанти застосовували КАБи з напрямку Шебекіно по районах Білого Колодязя та Тихого. Некерованими авіаційними ракетами атакували район Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку загальна кількість атак росіян – сім, з них – дві, в районі Невського та Піщаного, ще тривають.

На Лиманському напрямку боєзіткнення точаться в районі Серебрянського лісу. Наразі уже п’ять разів окупаційні сили намагалися просунутися на цьому напрямку від початку доби.

Також російський агресор проявляє активність на Краматорському напрямку, а саме в районі Іванівського та Кліщіївки. Загалом на напрямку за сьогодні відбулось сім боєзіткнень.

Наразі найбільша кількість ворожих атак на Покровському напрямку. Яснобородівка, Карлівка, Новоолександрівка, Новопокровське – райони в яких наразі українські захисники відбивають атаки росіян. Загалом на напрямку наразі кількість ворожих спроб покращити свої позиції досягла 20.

На Курахівському напрямку тривають бої в районі Красногорівки.

На Придніпровському напрямку від початку доби було відбито дві атаки ворога в районі Кринок.

На решті напрямків обстановка без особливих змін, вказали у Генштабі. 

Сил оборони за добу уразили чотири засоби ППО рф – Генштаб09.06.24, 13:33 • 105646 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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