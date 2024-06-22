В настоящее время произошло 120 боевых столкновений. Самая горячая обстановка остается на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В течение суток противник нанес по территории Украины четыре ракетных удара (суммарно шесть ракет) и 45 авиационных ударов (всего сбросил 71 КАБ), применил 407 дронов-камикадзе. Совершил более 2300 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: активных наступательных действий враг не проводил. Обстановка изменений не претерпела.

На Купянском: количество боевых столкновений увеличилось до 14. захватчики атаковали в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Берестового и песчаного. 10 атак отбиты без успеха для противника, 4-еще продолжаются.

На Лиманском:, общее количество вражеских штурмовых действий увеличилось до 12. враг пытается вытеснить ВСУ вблизи Грековки, Невского, Новосадового и Серебрянского леса. 4 атаки отбиты защитниками, 8 боестолкновений в настоящее время продолжаются.

На Северском: 9 штурмовых действий противника провел вблизи Верхнекаменского, спорного, Раздоловки и выемки отбиты, 1 атака еще продолжается.

На Краматорском: оккупанты 12 раз пытались вытеснить подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Калиновка, Часов Яр, Андреевка и Клещиевка. Агрессор не оставляет попыток продвинуться во времена овраг, где в настоящее время продолжаются 4 боевых столкновения.

На Торецком: продолжается одно боестолкновение, ситуация под контролем Сил обороны. Четыре вражеские атаки отбиты нашими защитниками.

На Покровском: силы террористического государства пытались вклиниться в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиново, Евгеньевка, Сокол и Новоселовка первая. Наибольшую активность агрессор сохраняет со стороны Очеретного, где произошло две трети боевых столкновений, и в настоящее время продолжаются штурмовые действия противника. Всего на этом направлении произошло 36 атак.

На Кураховском: противник пытается вклиниться в наши боевые порядки вблизи Карловки, Красногоровки, Невельского, Георгиевки, Константиновки и Прасковеевки. Из 11 вражеских атак семь отбиты без успеха для противника, боевые действия продолжаются.

На Ореховском: успеха не имели попытки врага атаковать наших защитников в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском: оккупанты на левобережной части Днепра направлении. ВСУ отбили 7 атак захватчиков, поэтому потерь позиций и территорий не допущено.

Генштаб о ситуации на фронте: количество боевых столкновений возросло до 99, по Торецку враг применил КАБы