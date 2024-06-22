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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Генштаб: на фронті відбулося 120 боєзіткнень. Найгарячішою залишається обстановка на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 41168 перегляди

На даний час відбулося 120 бойових зіткнень. Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку. Ситуація в районах бойових дій складна, втім - під контролем наших захисників.

Генштаб: на фронті відбулося 120 боєзіткнень. Найгарячішою залишається обстановка на Покровському напрямку

На даний час відбулося 120 бойових зіткнень. Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Протягом доби противник завдав по території України чотири ракетні удари (сумарно шість ракет) та 45 авіаційних ударів (загалом скинув 71 КАБ), застосував 407 дронів-камікадзе. Здійснив понад 2300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння

- Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація на напрямках

На Харківському: активних наступальних дій ворог не проводив. Обстановка змін не зазнала.

На Куп’янському: кількість бойових зіткнень збільшилась до 14. Загарбники атакували в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Берестового та Піщаного. 10 атак відбито без успіху для противника, 4 - іще тривають.

На Лиманському:, загальна кількість ворожих штурмових дій збільшилась до 12. Ворог намагається витіснити ЗСУ поблизу Греківки, Невського, Новосадового та Серебрянського лісу. 4 атаки відбито захисниками, 8 боєзіткнень на даний час тривають.

На Сіверському: 9 штурмових дій противника провів поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки та Виїмки відбито, 1 атака іще триває.

На Краматорському: окупанти 12 разів намагалися витіснити підрозділи ЗСУ в районах населених пунктів Калинівка, Часів Яр, Андріївка та Кліщіївка. Агресор не полишає спроб просунутися в Часів Яр, де на даний час тривають 4 бойові зіткнення.

На Торецькому: триває одне боєзіткнення, ситуація під контролем Сил оборони. Чотири ворожі атаки відбито нашими захисниками.

На Покровському: сили терористичної держави намагалися вклинитись у районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Євгенівка, Сокіл та Новоселівка Перша. Найбільшу активність агресор зберігає зі сторони Очеретиного, де відбулося дві третини бойових зіткнень, та на даний час продовжуються штурмові дії противника. Усього на цьому напрямку відбулося 36 атак.

На Курахівському: противник намагається вклинитися в наші бойові порядки поблизу Карлівки, Красногорівки, Невельського, Георгієвки, Костянтинівки та Парасковіївки. З 11 ворожих атак сім відбито без успіху для противника, бойові дії тривають.

На Оріхівському: успіху не мали спроби ворога атакувати наших захисників в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському: окупанти на лівобережній частині Дніпра напрямку. ЗСУ відбили 7 атак загарбників, відтак втрат позицій та територій не допущено.

Генштаб про ситуацію на фронті: кількість бойових зіткнень зросла до 99, по Торецьку ворог застосував КАБи21.06.24, 20:12 • 22353 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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