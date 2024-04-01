Генштаб: Бахмутское и Новопавловское направления остаются самыми "горячими" участками фронта

Более 60 боевых столкновений произошло в течение понедельника на украинском фронте. Больше всего россияне атаковали на Бахмутском и Новопавловском направлениях. О текущей ситуации на фронте рассказали в вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

В течение суток зафиксировано 61 боевое столкновение. В общем, враг нанес 7 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. - сообщили в Генштабе ВСУ.

Детали

На Лиманском направлении наши воины отбили 8 атак противника у Тернов Донецкой области, где оккупанты пытались прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении россияне двинулись под прикрытием авиации на Белогоровку Луганской области, а также на Спирное, Ивано-Дарьевку, Богдановку, Ивановское, Клищеевку и Часов Яр Донецкой области. Всего на этом направлении наши защитники отбили 14 вражеских атак.

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На Авдеевском направлении украинские защитники выдержали 6 вражеских штурмов. Армейцы рф пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей у Бердичева и Первомайского, что в Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать вблизи Георгиевки, Новомихайловки, Большой Новоселки и Урожайного. Здесь россияне при поддержке с неба пытались прорвать оборону наших войск 18 раз.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 2 атаки возле Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток захватчики атаковали наши войска в районе Крынкив один раз.

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Дополнительно

В этот же день авиация Сил обороны нанесла один удар по пункту управления врага и 7 позициям россиян.

Подразделения ракетных войск и артиллерии также не сидели без дела. Зенитчики попали в одну наземную станцию управления БпЛА россиян, и уничтожили одну ПВО, 2 РЭБ, 1 БК оккупантов, а также поразили одну позицию россиян с сосредоточением личного состава.