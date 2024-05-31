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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генсек НАТО уверен, что удастся обеспечить решение по дальнейшей поддержке Украины, избежав блокировки

Генсек НАТО уверен, что удастся обеспечить решение по дальнейшей поддержке Украины, избежав блокировки

Киев  •  УНН

31 мая 2024, 15:19  •  604 просмотра

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что союзники найдут способы обеспечить долгосрочную поддержку Украине, не подвергаясь блокированию.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что союзникам удастся найти пути, чтобы решения о долгосрочной поддержке Украины "работали и не были заблокированы". Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу по итогам встречи министров НАТО в Праге, пишет УНН.   

Детали

"Я уверен, что мы достигнем хороших выводов, которые будут гарантировать, что союзники по НАТО, конечно, будут продолжать оказывать поддержку Украине, и что мы будем иметь более прочную структуру НАТО вокруг такой поддержки для обеспечения координации, предсказуемости и подотчетности", - ответил Генсек НАТО на вопрос о возможности принять решение относительно долгосрочной поддержки, Чтобы не было возможности его ветировать, на фоне сообщений, что некоторые страны Альянса не желают оказывать Украине военную помощь.

Столтенберг подчеркнул, что в НАТО "должны убедиться, что когда поддержка объявляется, обещается, она фактически превращается в реальные поставки в Украину, и мы видим определенные разногласия между тем, что было обещано, и тем, что было предоставлено". "Итак, для лучшей координации, для лучшего соответствия, для обеспечения предсказуемости я твердо убежден, что НАТО должно играть большую роль в координации поддержки", - отметил Генсек.

И мы найдем пути обеспечить, чтобы эти решения работали и не были заблокированы. Я не облегчу себе работу, если поделюсь с вами всеми подробностями того, как мы обсуждаем эти вопросы

- подытожил Столтенберг.

Напомним

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия работает над "переопределением" статуса членства страны в НАТО, чтобы она могла потенциально отказаться от углубления поддержки Украины со стороны военного альянса.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
pragaПрага
natoNATO
yens-stoltenberhЙенс Столтенберг
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
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