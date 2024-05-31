Генсек НАТО уверен, что удастся обеспечить решение по дальнейшей поддержке Украины, избежав блокировки

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что союзникам удастся найти пути, чтобы решения о долгосрочной поддержке Украины "работали и не были заблокированы". Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу по итогам встречи министров НАТО в Праге, пишет УНН.

Детали

"Я уверен, что мы достигнем хороших выводов, которые будут гарантировать, что союзники по НАТО, конечно, будут продолжать оказывать поддержку Украине, и что мы будем иметь более прочную структуру НАТО вокруг такой поддержки для обеспечения координации, предсказуемости и подотчетности", - ответил Генсек НАТО на вопрос о возможности принять решение относительно долгосрочной поддержки, Чтобы не было возможности его ветировать, на фоне сообщений, что некоторые страны Альянса не желают оказывать Украине военную помощь.

Столтенберг подчеркнул, что в НАТО "должны убедиться, что когда поддержка объявляется, обещается, она фактически превращается в реальные поставки в Украину, и мы видим определенные разногласия между тем, что было обещано, и тем, что было предоставлено". "Итак, для лучшей координации, для лучшего соответствия, для обеспечения предсказуемости я твердо убежден, что НАТО должно играть большую роль в координации поддержки", - отметил Генсек.

И мы найдем пути обеспечить, чтобы эти решения работали и не были заблокированы. Я не облегчу себе работу, если поделюсь с вами всеми подробностями того, как мы обсуждаем эти вопросы - подытожил Столтенберг.

Напомним

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия работает над "переопределением" статуса членства страны в НАТО, чтобы она могла потенциально отказаться от углубления поддержки Украины со стороны военного альянса.