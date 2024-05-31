Генсек НАТО уверен, что удастся обеспечить решение по дальнейшей поддержке Украины, избежав блокировки
Киев • УНН
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что союзники найдут способы обеспечить долгосрочную поддержку Украине, не подвергаясь блокированию.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что союзникам удастся найти пути, чтобы решения о долгосрочной поддержке Украины "работали и не были заблокированы". Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу по итогам встречи министров НАТО в Праге, пишет УНН.
Детали
"Я уверен, что мы достигнем хороших выводов, которые будут гарантировать, что союзники по НАТО, конечно, будут продолжать оказывать поддержку Украине, и что мы будем иметь более прочную структуру НАТО вокруг такой поддержки для обеспечения координации, предсказуемости и подотчетности", - ответил Генсек НАТО на вопрос о возможности принять решение относительно долгосрочной поддержки, Чтобы не было возможности его ветировать, на фоне сообщений, что некоторые страны Альянса не желают оказывать Украине военную помощь.
Столтенберг подчеркнул, что в НАТО "должны убедиться, что когда поддержка объявляется, обещается, она фактически превращается в реальные поставки в Украину, и мы видим определенные разногласия между тем, что было обещано, и тем, что было предоставлено". "Итак, для лучшей координации, для лучшего соответствия, для обеспечения предсказуемости я твердо убежден, что НАТО должно играть большую роль в координации поддержки", - отметил Генсек.
И мы найдем пути обеспечить, чтобы эти решения работали и не были заблокированы. Я не облегчу себе работу, если поделюсь с вами всеми подробностями того, как мы обсуждаем эти вопросы
Напомним
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия работает над "переопределением" статуса членства страны в НАТО, чтобы она могла потенциально отказаться от углубления поддержки Украины со стороны военного альянса.
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
Генсек НАТО уверен, что удастся обеспечить решение по дальнейшей поддержке Украины, избежав блокировки
Если обмены военнопленными не активизируются, Украина будет строить четвертый лагерь для россиян - министр юстиции
Зеленский обсудил с премьером Швеции интеграцию Украины в ЕС, НАТО и оборонное сотрудничество
Столтенберг: НАТО работает над приближением Украины к членству, на саммите вероятна миссия по поддержке
Закарпатское вино получило официальное географическое указание
россия стремится использовать украинских беженцев в Европе для пропаганды - Центр противодействия дезинформации
Пилотный проект по реабилитации военнослужащих: в Минобороны сообщили детали
"Перчатка" по-румынски: в одном из уездов Румынии в одном доме прописали 7 тыс. украинцев
Генсек НАТО рассчитывает на сохранение союзниками военной поддержки Украины на уровне не менее 40 млрд евро ежегодно
Правительство повысило тариф на электроэнергию для населения - Минэнерго
Популярные
Дочь Брэда Питта решила дистанцироваться от отца
Удар рф по Харькову: число погибших увеличилось до пяти
Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов
Австралия увеличивает размер помощи Украине на 20,5 млн долл. на энергетические и гуманитарные нужды
Ночная ракетная атака рф на Киев: спасатели показали последствия
Публикации
Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробностиЭксклюзив
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошелькиЭксклюзив
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
Генсек НАТО уверен, что удастся обеспечить решение по дальнейшей поддержке Украины, избежав блокировки
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что союзники найдут способы обеспечить долгосрочную поддержку Украине, не подвергаясь блокированию.
Если обмены военнопленными не активизируются, Украина будет строить четвертый лагерь для россиян - министр юстиции
В Минюсте не исключают, что впоследствии Украина будет строить четвертый лагерь для российских военнопленных, поскольку имеющиеся лагеря не будут вмещать пленных россиян.
Зеленский обсудил с премьером Швеции интеграцию Украины в ЕС, НАТО и оборонное сотрудничество
Президент Зеленский встретился с премьер-министром Швеции Кристерссоном, чтобы обсудить сотрудничество в области обороны, интеграцию Украины в ЕС и НАТО.
Столтенберг: НАТО работает над приближением Украины к членству, на саммите вероятна миссия по поддержке
Союзники по НАТО согласны с возможным членством Украины в Альянсе и работают над тем, чтобы приблизить Украину к членству с помощью возможных шагов на предстоящем саммите в Вашингтоне, таких как создание миссии или более сильной структуры для поддержки Украины.
Закарпатское вино получило официальное географическое указание
Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций зарегистрировал новое географическое указание - "Закарпатье/Закарпатское вино". Это указание будет использоваться для белых, розовых и красных вин, произведенных на территории юго-западной части Закарпатской области.
россия стремится использовать украинских беженцев в Европе для пропаганды - Центр противодействия дезинформации
Москва открыто признает, что планирует использовать украинцев, бежавших в Европу, в пропагандистских целях против Украины, используя их для того, чтобы изобразить рф, в отличие от Украины.
Пилотный проект по реабилитации военнослужащих: в Минобороны сообщили детали
Министерство обороны запустило пилотный проект по созданию эффективной системы реабилитации военнослужащих с участием гражданских и военных медицинских учреждений, социальных служб и местных органов власти, направленный на создание прозрачного, эффективного и удобного для пользователей процесса реабилитации.
"Перчатка" по-румынски: в одном из уездов Румынии в одном доме прописали 7 тыс. украинцев
В Уманском уезде Ботошани, расположенном недалеко от границы с Украиной, 7000 украинцев были фиктивно зарегистрированы по одному адресу, чтобы обманным путем получить румынское гражданство за плату в размере 50 евро с человека.
Генсек НАТО рассчитывает на сохранение союзниками военной поддержки Украины на уровне не менее 40 млрд евро ежегодно
Генеральный секретарь НАТО ожидает, что союзники возьмут на себя обязательство оказывать Украине военную поддержку в размере не менее 40 миллиардов евро ежегодно столько, сколько потребуется.
Правительство повысило тариф на электроэнергию для населения - Минэнерго
Кабинет Министров Украины утвердил повышение тарифов на электроэнергию для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей до 4,32 грн. / кВтч до 30 апреля 2025 года с сохранением льготного тарифа в размере 2,64 грн./ кВтч для потребителей, использующих электрическое отопление в отопительный период.