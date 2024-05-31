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Генсек НАТО упевнений, що вдасться забезпечити рішення про подальшу підтримку України, уникнувши блокування

Генсек НАТО упевнений, що вдасться забезпечити рішення про подальшу підтримку України, уникнувши блокування

Київ • УНН

 • 25833 перегляди

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив упевненість, що союзники знайдуть способи забезпечити довгострокову підтримку Україні, не піддаючись блокуванню.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив впевненість, що союзникам вдасться знайти шляхи, щоб рішення щодо довгострокової підтримки України "працювали і не були заблоковані". Про це він сказав на пресконференції у п'ятницю за підсумками зустрічі міністрів НАТО у Празі, пише УНН.  

Деталі

"Я впевнений, що ми досягнемо хороших висновків, які гарантуватимуть, що союзники по НАТО, звичайно, продовжуватимуть надавати підтримку Україні, і що ми матимемо міцнішу структуру НАТО навколо такої підтримки для забезпечення координації, передбачуваності та підзвітності", - відповів Генсек НАТО на запитання про можливість ухвалити рішення щодо довгострокової підтримки, щоб не було можливості його ветувати, на тлі повідомлень, що деякі країни Альянсу не бажають надавати Україні військову допомогу.

Столтенберг підкреслив, що у НАТО "повинні переконатися, що коли підтримка оголошується, обіцяється, вона фактично перетворюється на реальні поставки в Україну, і ми бачимо певні розбіжності між тим, що було обіцяно, і тим, що було надано". "Отже, для кращої координації, для кращої відповідності, для забезпечення передбачуваності я твердо переконаний, що НАТО має відігравати більшу роль у координації підтримки", - зазначив Генсек.

І ми знайдемо шляхи забезпечити, щоб ці рішення працювали і не були заблоковані. Я не полегшу собі роботу, якщо поділюся з вами всіма подробицями того, як ми обговорюємо ці питання

- підсумував Столтенберг.

Нагадаємо

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина працює над "перевизначенням" статусу членства країни в НАТО, щоб вона могла потенційно відмовитися від поглиблення підтримки України з боку військового альянсу.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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