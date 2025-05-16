Генсек НАТО: путин должен отнестись серьезно к мирным переговорам и начать "играть по правилам"

Президент россии владимир путин должен серьезно отнестись к мирному процессу и начать "играть по правилам". Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время брифинга, передает УНН.

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Об этом Ротте отметил, отвечая на вопросы журналистов относительно того, совершил ли путин ошибку, отправив делегацию низкого уровня на переговоры.

"Мяч теперь явно на его части поля, на его площадке. Он должен играть "по правилам". Он должен серьезно относиться к желанию мира. Поэтому я думаю, что все давление сейчас на путина. Он это понимает. Я знаю его очень хорошо. Мы провели много переговоров, когда я был премьер-министром Нидерландов. Он очень хорошо знает, что мяч на его поле, что у него проблемы, что он совершил большую ошибку, отправив эту делегацию низкого уровня. И я думаю, что это очень хорошо, что украинцы сели за стол переговоров. Они прислали делегацию, которая действительно готова вести переговоры о прекращении огня и т. д. Я очень рад той роли, которую играют США. Это действительно важно. Президент Трамп вышел из тупика. Очевидно, что он берет на себя инициативу во всем этом, что чрезвычайно полезно",-заявил Рютте.

Напомним

Ранее Рютте заявлял, что путин не воспользовался предложением Зеленского о переговорах, отправив делегацию низкого уровня в Турцию.

