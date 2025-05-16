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Генсек НАТО: путін має поставитися серйозно до мирних переговорів та почати "грати за правилами"

Київ • УНН

 • 652 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що путін повинен серйозно ставитися до мирного процесу і почати "грати за правилами". Він також розкритикував відправку делегації низького рівня на переговори.

Генсек НАТО: путін має поставитися серйозно до мирних переговорів та почати "грати за правилами"

Президент росії володимир путін має серйозно поставитися до мирного процесу і почати "грати за правилами". Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Про це Ротте зазначив, відповідаючи на питання журналістів щодо того, чи зробив путін помилку, відправивши делегацію низького рівня на переговори.

"М'яч тепер явно на його частині поля, на його майданчику. Він повинен грати "за правилами". Він повинен серйозно ставитися до бажання миру. Тому я думаю, що весь тиск зараз на путіна. Він це розуміє. Я знаю його дуже добре. Ми провели багато переговорів, коли я був прем'єр-міністром Нідерландів. Він дуже добре знає, що м'яч на його полі, що у нього проблеми, що він зробив велику помилку, відправивши цю делегацію низького рівня. І я думаю, що це дуже добре, що українці сіли за стіл переговорів. Вони надіслали делегацію, яка дійсно готова вести переговори про припинення вогню тощо. Я дуже радий тій ролі, яку відіграють США. Це дійсно важливо. Президент Трамп вийшов з глухого кута. Очевидно, що він бере на себе ініціативу в усьому цьому, що надзвичайно корисно",-заявив Рютте.

Нагадаємо

Раніше Рютте заявляв, що путін не скористався пропозицією Зеленського про переговори, відправивши делегацію низького рівня в Туреччину.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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