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Газовые переговоры Украины и РФ в Вене продолжились и в понедельник

Газовые переговоры Украины и РФ в Вене продолжились и в понедельник

Киев  •  УНН

 • 12970 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Газовые переговоры делегаций Украины и России, которые стартовали в Вене в минувший четверг, 26 декабря, продолжились и в понедельник. Соответствующую информацию на своей странице в Facebook опубликовал в ночь на 30 декабря заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина, передает УНН.

"День ... (29 декабря - ред.) закончился так же, как и начался - на переговорах Газпрома и Нафтогаза", - написал Лищина после полуночи, 30 декабря.

Напомним, 29 декабря делегации Украины и России продолжили переговоры по транзиту газа в Вене.

Так, ранее руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что пока на переговорах по выполнению подписанного 20 декабря в Минске протокола между Украиной и Россией нет согласованных текстов документов. Накануне министр юстиции Денис Малюська сообщил, что процесс подписания договоренностей между Украиной и Россией о продлении транзита газа в Вене еще не завершен. В ООО "Оператор ГТС Украины" сообщили, что цель переговоров между делегациями Украины и России в Вене - финализировать все договоры.

Также напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований. Позже стало известно, что бывший заместитель главы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.

Как сообщал УНН, Украина и Российская Федерация договорились, что объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в 2020 году составит 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м.

Также в рамках договоренностей 27 декабря Украина получила 2,9 млрд долларов от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

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