Газові переговори України та РФ у Відні продовжилися і в понеділок
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Газові переговори делегацій України та Росії, які стартували у Відні у минулий четвер, 26 грудня, продовжилися і в понеділок. Відповідну інформацію на своїй сторінці у Facebook оприлюднив у ніч на 30 грудня заступник міністра юстиції України Іван Ліщина, передає УНН.
"День... (29 грудня - ред.) закінчився так же, як і почався - на переговорах Газпрому та Нафтогазу", - написав Ліщина після опівночі, 30 грудня.
Нагадаємо, 29 грудня делегації України та Росії продовжили переговори щодо транзиту газу в Відні.
Так, раніше керівник НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв повідомив, що поки на переговорах щодо виконання підписаного 20 грудня в Мінську протоколу між Україною та Росією немає узгоджених текстів документів. Напередодні ж міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що процес підписання домовленостей між Україною та Росією щодо продовження транзиту газу у Відні ще не завершено. У ТОВ "Оператор ГТС України" повідомили, що мета переговорів між делегаціями України та Росії у Відні - фіналізувати всі договори.
Також нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог. Згодом стало відомо, що колишній заступник глави ЄК у справах Енергосоюз Марош Шефчович підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну.
Як повідомляв УНН, Україна та Російська Федерація домовилися, що обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему України в 2020 році складе 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 роках — по 40 млрд куб. м.
Також у межах домовленостей 27 грудня Україна отримала 2,9 млрд доларів від “Газпрому” за рішенням Стокгольмского арбітражу.