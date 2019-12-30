Газові переговори України та РФ у Відні продовжилися і в понеділок

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Газові переговори делегацій України та Росії, які стартували у Відні у минулий четвер, 26 грудня, продовжилися і в понеділок. Відповідну інформацію на своїй сторінці у Facebook оприлюднив у ніч на 30 грудня заступник міністра юстиції України Іван Ліщина, передає УНН.