Французская полиция задержала гражданина Украины и рф со взрывчаткой в отеле

Во Франции арестовали 26-летнего гражданина Украины и рф по обвинению в терроризме. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Французская полиция задержала 26-летнего украинца-россиянина (мужчину с двойным гражданством) после взрыва, который произошел в гостиничном номере к северу от Парижа возле аэропорта.

Согласно информации, после взрыва мужчина получил серьезные ожоги и ему оказали помощь.

Однако во время дальнейшего обыска в его гостиничном номере полиция обнаружила изделия и материалы, которые предназначены для изготовления взрывных устройств.

Стоит отметить, что ни украинское, и российское посольства в Париже не ответили на запрос о комментарии относительно ареста украинца-россиянина, который подорвал себя в отеле вблизи города.

Напомним

Франция, готовясь к Олимпиаде, находится в состоянии максимальной готовности в условиях острой геополитической напряженности, обусловленной войной в Украине и конфликтом в секторе Газа.

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