Французька поліція затримала громадянина України та рф із вибухівкою в готелі
Київ • УНН
26-річний чоловіка з подвійним громадянством України і рф було заарештований у Франції після вибуху в готельному номері недалеко від паризького аеропорту, де поліція виявила матеріали для виготовлення вибухівки.
У Франції арештували 26-річного громадянина України і рф за звинуваченням у тероризмі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Французька поліція затримала 26-річного українця-росіянина (чоловіка з подвійним громадянством) після вибуху, який стався в готельному номері на північ від Парижа біля аеропорту.
Згідно з інформацією, після вибуху чоловік отримав серйозні опіки і йому надали допомогу.
Проте під час подальшого обшуку в його готельному номері поліція виявила вироби та матеріали, які призначені для виготовлення вибухових пристроїв.
Варто зазначити, що ні українське, ні російське посольства в Парижі не відповіли на запит про коментар щодо арешту українця-росіянина, який підірвав себе в готелі поблизу міста.
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