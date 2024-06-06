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Французька поліція затримала громадянина України та рф із вибухівкою в готелі

Французька поліція затримала громадянина України та рф із вибухівкою в готелі

Київ • УНН

 • 26683 перегляди

26-річний чоловіка з подвійним громадянством України і рф було заарештований у Франції після вибуху в готельному номері недалеко від паризького аеропорту, де поліція виявила матеріали для виготовлення вибухівки.

У Франції арештували 26-річного громадянина України і рф за звинуваченням у тероризмі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Французька поліція затримала 26-річного українця-росіянина (чоловіка з подвійним громадянством) після вибуху, який стався в готельному номері на північ від Парижа біля аеропорту.

Згідно з інформацією, після вибуху чоловік отримав серйозні опіки і йому надали допомогу.

Проте під час подальшого обшуку в його готельному номері поліція виявила вироби та матеріали, які призначені для виготовлення вибухових пристроїв.

Варто зазначити, що ні українське, ні російське посольства в Парижі не відповіли на запит про коментар щодо арешту українця-росіянина, який підірвав себе в готелі поблизу міста.

Нагадаємо

Франція, готуючись до Олімпіади, знаходиться в стані максимальної готовності в умовах гострої геополітичної напруженості, зумовленої війною в Україні та конфліктом у секторі Гази.

Олімпіада-2024: Франція готується до безпрецедентного виклику у сфері кібербезпеки06.05.24, 16:41 • 16187 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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