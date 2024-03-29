Фортификация строится в масштабных объемах, укрепления защитят не только жителей Запорожья - Федоров

Фортификации на Запорожском направлении строятся в три смены; для создания надежного проекта объединились военные и гражданские инженеры; Запорожская область держит огромную линию фронта, поэтому фортификация будет защищать не только жителей Запорожья.

Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает УНН.

Фортификация строится сегодня можно сказать в три смены. Начинают ее наши строители, - как военные так и гражданские, - рано утром и завершают поздно вечером - рассказал Федоров.

Чиновник подчеркнул, что фортификация будет защищать "точно не только жителей Запорожья", - Федоров напомнил, что "Запорожская область держит огромную линию фронта, которая защищает огромное количество мест".

Российские военные силы пытаются мешать возведению фортификаций, поэтому строителям нужно учитывать ситуацию с безопасностью.

Конечно мы ориентируемся также на ситуацию с безопасностью. Врагу не нравится то, что мы строим фортификации и поэтому он постоянно, пристально следит и пытается охотиться за нашими строителями, кто продолжает строить фортификации - сказал Федоров.

Он также отметил, что сейчас есть график работ, согласованный президентом Зеленским, премьер-министром и министром обороны.

Мы строим согласно графику; буквально 4 дня назад мы знакомили со строительством наших журналистов для того, чтобы показать нашим жителям, что сегодня строительство происходит в крайне масштабных объемах, - для того, чтобы обеспечить как наших военных всем тем, что необходимо в военных целях и, конечно же, защитить наших гражданских жителей - подытожил Федоров.

Напомним,

В Запорожской области травмы получил 67-летний мужчина в результате падения обломков вражеских дронов. Это произошло в Пологовском районе за прошедшие сутки, 28 марта.

Президент Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства фортификационных сооружений возле города Сумы. Ему рассказали о типовом проекте строительства взводного опорного пункта, который, в частности предусматривает наличие железобетонных конструкций, мест ведения огня для танков и БМП, укрытия из гофрированной стали.

На территории Одесской области обновляют оборонительные фортификации. Об этом пишет глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

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