Украина получила 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка - Минфин

Украина получила 1,5 миллиарда долларов США Займа на поддержку политики развития "Основы роста" (Growth Foundations Development Policy Loan - DPL) от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Детали

Финансирование состоит из гарантии Правительства Японии через Целевой фонд Всемирного банка (ADVANCE Ukraine) объемом 984 млн долларов США и гарантии Великобритании на сумму 516 млн долларов США.

Украина получила гранты от Японии и Норвегии в 760 млн долларов

Отмечается, что в общий фонд государственного бюджета поступило 1,4 млрд долларов США. С целью снижения стоимости обслуживания кредитных обязательств Украины Программой предусмотрена капитализация процентов с японских средств в сумме 99,54 млн долларов США.

Эффективная работа правительства, вместе со своевременной поддержкой от партнеров позволяют нам поддерживать стабильность финансовой системы, даже в условиях полномасштабной агрессии и ежедневного террора со стороны РФ. Благодарен Японии, Великобритании и команде Всемирного банка, которые стоят с Украиной бок о бок с февраля 2022 года. Привлеченное финансирование будет направлено для поддержки ключевых приоритетов госбюджета - отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Дополнение

Как пояснили в Минфине, предпосылкой получения транша стало выполнение Украиной необходимых 8 требований по программе, в частности это гармонизация таможенного и налогового законодательства Украины с нормами ЕС, улучшение фискальной политики и регулирования рынков капитала, обеспечение прозрачности и подотчетности в системе электронных закупок.

Напомним

Управляющий директор Международной финансовой корпорации (IFC) Махтар Диоп заявил, что частное инвестиционное подразделение Всемирного банка привлекло почти 1 миллиард долларов на восстановление частного сектора Украины.