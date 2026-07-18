Финляндия временно ограничивала движение в Финском заливе из-за угрозы беспилотников

Финляндия временно ограничивала морское и воздушное движение в восточной части Финского залива из-за превентивных мер на фоне угрозы беспилотников. Об этом сообщает YLE, передает УНН.

Вооруженные силы сообщают, что ввели временное ограничение на морском участке в восточной части Финского залива. Ограничение было отменено в 9:00, о чем Вооруженные силы сообщили позже утром