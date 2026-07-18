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Финляндия временно ограничивала движение в Финском заливе из-за угрозы беспилотников

Киев • УНН

 • 534 просмотра

Финляндия ввела временное ограничение морского и воздушного движения в восточной части Финского залива. Ограничение было превентивной мерой для обеспечения безопасности от возможных атак беспилотников.

Финляндия временно ограничивала движение в Финском заливе из-за угрозы беспилотников

Финляндия временно ограничивала морское и воздушное движение в восточной части Финского залива из-за превентивных мер на фоне угрозы беспилотников. Об этом сообщает YLE, передает УНН.

Детали

Вооруженные силы сообщают, что ввели временное ограничение на морском участке в восточной части Финского залива. Ограничение было отменено в 9:00, о чем Вооруженные силы сообщили позже утром

- пишет издание.

Позже Вооруженные силы уточнили телеканалу YLE, что в связи с развитием ситуации одновременно было ограничено и воздушное пространство. По данным Вооруженных сил, речь шла о превентивной мере, целью которой было обеспечить безопасность гражданского населения и условия для деятельности органов власти с целью отражения возможных атак беспилотников.

Ограничение морской зоны связано с атаками дронов, осуществленными Украиной на россию

- добавляет издание.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение двух логистических объектов и нефтяного объекта. Он сообщил, что пораженные логистические центры использовались для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих.

Павел Башинский

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