Фиктивный "Брак за сутки" с невестой с инвалидностью: на Киевщине задержали двух участниц схемы
Киев • УНН
Две женщины организовали схему фиктивных браков с невестами с инвалидностью за 22 тыс. долларов. Организаторы предлагали мужчинам избежать мобилизации через оформление инвалидности или фиктивный брак.
На Киевщине по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины сообщили о подозрении двум женщинам. Они предлагали оформить фиктивный брак с невестами с инвалидностью. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.
Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачены и сообщено о подозрении двум женщинам по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины),
Детали
По данным следствия, 43-летняя жительница Киевской области через соцсети искала мужчин, которые хотят избежать мобилизации и поехать за границу. Для этого она предлагала помощь в получении группы инвалидности или брак с невестой с инвалидностью.
С целью поиска «клиентов» женщина создала в социальной сети «Facebook» страницу и опубликовала объявление о предоставлении своих услуг. Мужчине, который заинтересовался схемами, за 18500 долларов США она пообещала оформить справку МСЭК с определением группы инвалидности, на что мужчина согласился.
Впрочем, получив деньги, женщина сообщила, что оформление инвалидности достаточно длительная процедура, поэтому на всякий случай надо перестраховаться и предложила заключить фиктивный брак с женщиной с инвалидностью.
За бракосочетание с 40-летней жительницей Киевщины нужно заплатить еще 3800 долларов США, а также ежемесячно выделять «жене» по 10 000 гривен.
После заключения брака с помощью сервиса «Брак за сутки» «невесту» и организатора схемы задержали.
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