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Фиктивный "Брак за сутки" с невестой с инвалидностью: на Киевщине задержали двух участниц схемы

Фиктивный "Брак за сутки" с невестой с инвалидностью: на Киевщине задержали двух участниц схемы

Киев  •  УНН

 • 7811 просмотра

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Две женщины организовали схему фиктивных браков с невестами с инвалидностью за 22 тыс. долларов. Организаторы предлагали мужчинам избежать мобилизации через оформление инвалидности или фиктивный брак.

На Киевщине по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины  сообщили о подозрении двум женщинам. Они предлагали оформить фиктивный брак с невестами с инвалидностью. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачены и сообщено о подозрении двум женщинам по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины),

- говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, 43-летняя жительница Киевской области через соцсети искала мужчин, которые хотят избежать мобилизации и поехать за границу. Для этого она предлагала помощь в получении группы инвалидности или брак с невестой с инвалидностью.

С целью поиска «клиентов» женщина создала в социальной сети «Facebook» страницу и опубликовала объявление о предоставлении своих услуг. Мужчине, который заинтересовался схемами, за 18500 долларов США она пообещала оформить справку МСЭК с определением группы инвалидности, на что мужчина согласился.

Впрочем, получив деньги, женщина сообщила, что оформление инвалидности достаточно длительная процедура, поэтому на всякий случай надо перестраховаться и предложила заключить фиктивный брак с женщиной с инвалидностью.

За бракосочетание с 40-летней жительницей Киевщины нужно заплатить еще 3800 долларов США, а также ежемесячно выделять «жене» по 10 000 гривен.

После заключения брака с помощью сервиса «Брак за сутки» «невесту» и организатора схемы задержали.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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