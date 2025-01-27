Фіктивний "Шлюб за добу" з нареченою з інвалідністю : на Київщині затримали двох учасниць схеми

На Київщині за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України повідомили про підозру двом жінкам. Вони пропонували оформити фіктивний шлюб з нареченими з інвалідністю. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом жінкам за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України), - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, 43-річна мешканка Київщини через соцмережі шукала чоловіків, які хочуть уникнути мобілізації та поїхати за кордон. Для цього вона пропонувала допомогу в отриманні групи інвалідності або шлюб із нареченою з інвалідністю.

З метою пошуку "клієнтів" жінка створила у соціальній мережі "Facebook" сторінку та опублікувала оголошення щодо надання своїх послуг. Чоловіку, який зацікавився схемами, за 18500 доларів США вона пообіцяла оформити довідку МСЕК із визначенням групи інвалідності, на що чоловік погодився.

Втім отримавши гроші, жінка повідомила, що оформлення інвалідності досить тривала процедура, тож на всяк випадок треба перестрахуватися і запропонувала укласти фіктивний шлюб з жінкою з інвалідністю.

За одруження із 40-річною мешканкою Київщини потрібно заплатити ще 3800 доларів США, а також щомісячно виділяти "дружині" по 10 000 гривень.

Після укладання шлюбу за допомогою сервісу "Шлюб за добу" "наречену" та організаторку схеми затримали.

Друкували фейкові "документи" для ухилянтів: правоохоронці викрили підпільні типографії