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Facebook в Австралии тестирует систему, что скрывает данные о количестве лайков

Киев • УНН

 • 20077 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Социальная сеть Facebook Australia начала тестировать систему, которая скрывает данные о количестве положительных оценок в опубликованными сообщениями и видео. Об этом в пятницу сообщил национальный телеканал SBS со ссылкой на официальное заявление представителя компании, передает УНН.

Facebook в Австралии тестирует систему, что скрывает данные о количестве лайков

Согласно его данным, теперь в новостных лентах пользователей Facebook в Австралии исчезнут данные о количестве лайков, поставленных публикациям других пользователей, и доступной эта информация останется только для самих авторов сообщений. Как отметила директор по корпоративной политике Facebook Australia Миа Гарлик, создание и тестирование этой системы обусловлена ​​заботой о психологическом комфорте пользователей, поскольку "такие подсчеты могут привести к социальным сравнениям".

"У нас есть много отзывов от ... организаций, занимающихся охраной психического здоровья, с которыми мы работаем. Это (система, скрывает данные о количестве лайков) просто выведет число из уравнения, чтобы люди могли сосредоточиться на качестве своих взаимодействий и контента, а не на количестве симпатий или реакций, мы надеемся, что пользователям будет комфортно делиться информацией на платформе, а не чувствовать, что это конкуренция", - сказала Гарлык.

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Также сообщается, что в Facebook пока не готовы распространить тестирование системы на другие страны, решение о ее окончательный запуск будет принято позже.

В июле компания начала тестирование аналогичной функции в социальной сети Instagram, которое в данный момент проводится среди пользователей в Австралии, Канаде, Бразилии, Новой Зеландии, Японии, Италии и Ирландии.

Напомним, Facebook планирует выделить 10 млн долларов на технологию по распознаванию фейковых лиц.

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