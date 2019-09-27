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Facebook в Австралії тестує систему, що приховує дані про кількість лайків

Київ • УНН

 • 20077 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Соціальна мережа Facebook Australia почала тестувати систему, що приховує дані про кількість схвальних оцінок під опублікованими повідомленнями і відео. Про це в п'ятницю повідомив національний телеканал SBS з посиланням на офіційну заяву представника компанії, передає УНН.

Facebook в Австралії тестує систему, що приховує дані про кількість лайків

Згідно з його даними, тепер в новинних стрічках користувачів Facebook в Австралії зникнуть дані про кількість лайків, поставлених публікаціям інших користувачів, і доступною ця інформація залишиться тільки для самих авторів повідомлень. Як зазначила директор по корпоративній політиці Facebook Australia Міа Гарлик, створення і тестування цієї системи обумовлена ​​турботою про психологічний комфорт користувачів, оскільки “такі підрахунки можуть привести до соціального порівняння”.

“У нас є багато відгуків від... організацій, що займаються охороною психічного здоров’я, з якими ми працюємо. Це (система, що приховує дані про кількість лайків) просто виведе число з рівняння, щоб люди могли зосередитися на якості своїх взаємодій і контенту, а не так на кількості симпатій або реакцій, ми сподіваємося, що користувачам буде комфортно ділитися інформацією на платформі, а не відчувати, що це конкуренція”, — сказала Гарлик.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Цукерберг: Facebook запізнився з реакцією на проблеми із захистом особистих даних

Також повідомляється, що в Facebook поки не готові поширити тестування системи на інші країни, рішення про її остаточний запуск буде прийнято пізніше.

У липні компанія почала тестування аналогічної функції в соціальній мережі Instagram, яке в даний момент проводиться серед користувачів в Австралії, Канаді, Бразилії, Нової Зеландії, Японії, Італії та Ірландії.

Нагадаємо, Facebook планує виділити 10 млн доларів на технологію з розпізнавання фейкових облич.

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