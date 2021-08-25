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Эвакуация из Афганистана: США отчитались о 82 тыс. вывезенных людей

Эвакуация из Афганистана: США отчитались о 82 тыс. вывезенных людей

Киев  •  УНН

 • 26688 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. США с 14 августа эвакуировали и помогли с эвакуацией из Афганистана более 82 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Крис Мигер, передает УНН.

Цитата:

"За последние 24 часа из Кабула были эвакуированы около 19 000 человек. С 14 августа США эвакуировали и способствовали эвакуации примерно 82 300 человек", - сообщил представитель Белого дома в Twitter.

Что было ранее

Боевики "Талибана" после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.

Украина также эвакуирует граждан из Афганистана. МИД сообщил, что три эвакуационные украинские рейсы в целом вывезли из Афганистана 256 человек. На территории Афганистана продолжает оставаться около 90 граждан Украины.

Между тем, талибы заявили, что запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа. G7 требует от "Талибана" позволить эвакуацию и после 31 августа. А президент США Джо Байден указал, что США будут пытаться завершить эвакуацию всех гражданских лиц - как американцев, так и афганцев - к изначально намеченной дате, 31 августа.

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