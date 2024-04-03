Эстония разработала механизм использования замороженных активов рф для нужд Украины - Шмыгаль

В рамках помощи Украине, Эстония разработала механизм использования замороженных российских активов на нужды Киева. Об этом во время совместной пресс-конференции с эстонской коллегой Каей Каллас заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Детали

Как отметил Шмыгаль, во время встречи с премьер-министром Эстонии они подробно обсудили механизм компенсации нанесенного Украине ущерба со стороны России.

Без всяких сомнений, убытки должны быть возмещены за счет замороженных российских активов. Эстония уже завершила разработку механизма компенсации, который предусматривает использование российских средств на нужды Украины. С нетерпением ожидаем его окончательного одобрения - рассказал глава украинского правительства.

Отдельно Денис Шмыгаль отметил важность санкционирования агропродукции российского и белорусского производства.

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Также Денис Шмыгаль выразил надежду на поддержку Эстонией решения о продлении автономных мер по либерализации торговли.

По его словам, от беспошлинной торговли выиграют не только украинские, но и европейские компании, которые экспортируют к нам товаров и услуг на десятки миллиардов долларов.

Также наша стратегическая задача - продолжить развитие транспортной логистики. В частности, считаем перспективным приобщить Украину к логистическому проекту Rail Baltica. Это откроет новые возможности для нашего экспорта и создаст еще одну опору для украинской экономики - уверен премьер-министр Украины.

Дополнение

Украинский премьер-министр также рассказал, что Эстония сегодня среди лидеров по объемам предоставленной оборонной и гуманитарной помощи Украине в расчете на душу населения. На сегодня предоставлено оборонной помощи на сумму более 520 млн евро, что составляет около 1,4% ВВП страны.

Мы особенно ценим, что поддержка Эстонии приобретает долгосрочный характер. Правительством Эстонии разработана "Стратегия победы Украины", которая предусматривает ежегодную оборонную помощь Украине в размере 0,25% ВВП в течение следующих 4 лет - рассказал глава правительства.

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Отдельно премьер-министр Украины поблагодарил эстонскую сторону за активную практическую поддержку Формулы мира президента Зеленского. Недавно Эстония согласилась стать солидером пункта 5 Формулы "Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности".

Напомним

Страны, симпатизирующие России, частным образом призывают ЕС не конфисковывать замороженные российские государственные активы на сумму более 200 миллиардов евро для помощи в восстановлении Украины, опасаясь, что это может создать прецедент для конфискации их собственных активов.