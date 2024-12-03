"Есть неплохие наши оборонительные результаты на Запорожском направлении"- Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во вторник, что заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте, отметив, что у украинской армии есть неплохие оборонительные результаты на Запорожском направлении. Об этом передает УНН.

Доклад Главкома Александра Сырского. Общая ситуация на фронте, защита наших позиций. Кураховское и Покровское направления остаются наиболее сложными. Благодарен каждому подразделению, которое уничтожает оккупанта и сдерживает российское продвижение. Есть неплохие наши оборонительные результаты на Запорожском направлении. Обсудили с Главкомом действия наших подразделений в районах проведения Курской операции. Продолжаем наносить россии ощутимые потери на ее территории - написал Зеленский.

Также Президент отметил, что недавно назначенные командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый и заместитель Главкома Олег Апостол уже приступают к выполнению своих задач. "Ожидаем эффективности их службы на новых должностях, и это напрямую повлияет на повышение боеспособности Вооруженных Сил Украины", - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщил о подготовке РФ к действиям в Запорожской области, но подчеркнул недостаточность сил для наступления на город Запорожье. Враг проводит накопление и перегруппировку личного состава и техники.