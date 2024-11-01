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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Энергосистема сбалансирована, ожидается импорт электричества из 5 стран - Минэнерго

Энергосистема сбалансирована, ожидается импорт электричества из 5 стран - Минэнерго

Киев  •  УНН

08:26 • 4125 просмотра

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Энергосистема Украины остается сбалансированной, несмотря на повреждения инфраструктуры. Ожидается импорт 12047 МВт*ч электроэнергии из 5 стран, а уровень воды в пруду ЗАЭС достаточен для работы станции.

Энергосистема Украины остается сбалансированной, сегодня запланирован импорт электроэнергии из 5 стран, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

Детали

«Сейчас энергосистема остается сбалансированной. Повреждения инфраструктуры затрудняют работу энергосистемы», - указали в Минэнерго.

И призвали украинцев рационально пользоваться электроэнергией, особенно в вечернее время с 17:00 до 22:00. Это помогает энергетикам держать систему в более стабильном состоянии, пояснили в министерстве.

За прошедшие сутки, по данным Минэнерго, энергетики восстановили питание для 69 177 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий. 

Ситуация на ЗАЭС

«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.21 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - указали в Минэнерго.

Импорт

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 12 047 МВт*ч и мощностью 1267 МВт.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаЭкономика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
ruminiyaРумыния
slovakiyaСловакия
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
moldovaМолдова
polshaПольша