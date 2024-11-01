Энергосистема сбалансирована, ожидается импорт электричества из 5 стран - Минэнерго
Киев • УНН
Энергосистема Украины остается сбалансированной, несмотря на повреждения инфраструктуры. Ожидается импорт 12047 МВт*ч электроэнергии из 5 стран, а уровень воды в пруду ЗАЭС достаточен для работы станции.
Энергосистема Украины остается сбалансированной, сегодня запланирован импорт электроэнергии из 5 стран, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.
Детали
«Сейчас энергосистема остается сбалансированной. Повреждения инфраструктуры затрудняют работу энергосистемы», - указали в Минэнерго.
И призвали украинцев рационально пользоваться электроэнергией, особенно в вечернее время с 17:00 до 22:00. Это помогает энергетикам держать систему в более стабильном состоянии, пояснили в министерстве.
За прошедшие сутки, по данным Минэнерго, энергетики восстановили питание для 69 177 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.
Ситуация на ЗАЭС
«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.21 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - указали в Минэнерго.
Импорт
На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 12 047 МВт*ч и мощностью 1267 МВт.