Электронные сигареты на 26 миллионов гривен - контрабандист рассылал их своим клиентам по почте

В Волынской области изъяли партию контрабандных электронных сигарет и жидкостей к ним более чем на 26 миллионов гривен. Владельцу товара, который хранил его в гаражах и автомобилях, объявили подозрение. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что житель Луцка организовал нелегальный ввоз в Украину из-за границы электронных сигарет и готовых жидкостей. Контрабандный товар без акцизных марок своим клиентам мужчина рассылал по почте.

Детективы провели обыски в квартире фигуранта, гаражах, где хранилась продукция, и в автомобилях, которыми ее перевозили. Изъято более 60 тысяч электронных сигарет и готовых жидкостей без марок акцизного налога. Общая стоимость изъятых подакцизных товаров составляет более 26 млн грн, - говорится в сообщении БЭБ.

Мужчине сообщено о подозрении по факту контрабанды подакцизных товаров, незаконного приобретения с целью сбыта, хранения, транспортировки незаконно изготовленных подакцизных товаров и легализации доходов, полученных преступным путем.

В БЭБ добавили, что досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Дополнительно

В Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз ранее рассказали, что чаще начали исследовать так называемые электронные сигареты, нагревательные приборы и жидкости для них. Последние разграничены в отдельную группу товаров-это чистая химия, исключительно жидкости с синтезированным никотином или его заменителями.

Директор КНИИСЭ Александр Рувин в эксклюзивном интервью УНН пояснил, что исследование табачной продукции состоит из нескольких этапов.

"Все идет по обратному процессу производства порядку. Первое-это трассологические исследования упаковки, признаки оборудования, на котором выпускались сигареты, способ упаковки пачки, следы агрегатов и машин, особенности клеевых материалов, а также правильно ли нанесены все маркировки и защитные элементы на пачку сигарок, которые определены действующим законодательством. Далее исследуются на соответствие эталонным образцам акцизные марки. После этого наступает очередь непосредственно сигарет-исследуем материалы из которых сделана сигарета и упаковка: бумага, фильтр, полиэтилен, опять же клей и др. В конце концов, биологическое исследование табачной продукции позволяет изучить сам табак (смесь, которую используют производители и которая у каждого производства имеет уникальную рецептуру). Этот этап показывает качество табака, его количество, соответствие нормам, содержание различных веществ и т.д.", - рассказал Рувин.

Поддельные акцизные марки или маркировка Duty Free: в БЭБ рассказали о выводах экспертов КНИИСЭ по изъятым за полгода сигаретам