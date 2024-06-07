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Електронні сигарети на 26 мільйонів гривень - контрабандист розсилав їх своїм клієнтам поштою

Електронні сигарети на 26 мільйонів гривень - контрабандист розсилав їх своїм клієнтам поштою

Київ • УНН

 • 27313 перегляди

Житель Луцька організував незаконне ввезення з-за кордону понад 60 000 електронних сигарет і рідин на суму понад 26 мільйонів гривень, відправивши їх покупцям поштою без акцизних марок.

У Волинській області вилучили партію контрабандних електронних сигарет та рідин до них на понад 26 мільйонів гривень. Власнику товару, який зберігав його у гаражах та автомобілях, оголосили підозру. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що житель Луцька організував нелегальне ввезення в Україну з-за кордону електронних сигарет та готових рідин. Контрабандний товар без акцизних марок своїм клієнтам чоловік розсилав поштою.

Детективи провели обшуки у помешканні фігуранта, гаражах, де зберігалася продукція, та в автівках, якими її перевозили. Вилучено понад 60 тисяч електронних сигарет і готових рідин без марок акцизного податку. Загальна вартість вилучених підакцизних товарів становить понад 26 млн грн,

- йдеться у повідомленні БЕБ.

Чоловіку повідомлено про підозру за фактом контрабанди підакцизних товарів, незаконного придбання з метою збуту, зберігання, транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

В БЕБ додали, що досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Додатково

У Київському науково-дослідному інституті судових експертиз раніше розповіли, що частіше почали досліджувати так звані електронні сигарети, нагрівальні прилади та рідини для них. Останні розмежовані в окрему групу товарів - це чиста хімія, виключно рідини із синтезованим нікотином або його замінниками.

Директор КНДІСЕ Олександр Рувін в ексклюзивному інтерв’ю УНН пояснив, що дослідження тютюнової продукції складається з декількох етапів.

"Все йде за зворотним до процесу виробництва порядком. Перше - це трасологічні дослідження пакування, ознаки обладнання, на якому випускалися цигарки, спосіб пакування пачки, сліди агрегатів і машин, особливості клейових матеріалів, а також чи правильно нанесені усі маркування та захисні елементи на пачку сигарок, які визначені чинним законодавством. Далі досліджуються на відповідність еталонним зразкам акцизні марки. Після цього настає черга безпосередньо цигарок - досліджуємо матеріали з яких зроблена цигарка та пакування: папір, фільтр, поліетилен, знову ж таки клей та ін. Зрештою, біологічне дослідження тютюнової продукції дозволяє вивчити сам тютюн (суміш, яку використовують виробники і яка в кожного виробництва має унікальну рецептуру). Цей етап показує якість тютюну, його кількість, відповідність нормам, вміст різних речовин тощо", - розповів Рувін.

Підроблені акцизні марки або маркування Duty Free: в БЕБ розповіли про висновки експертів КНДІСЕ по вилучених за пів року цигарках21.05.24, 14:16 • 20559 переглядiв

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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