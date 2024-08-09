Экс-замглавы Офиса Президента прокомментировал отчет НАБУ и сообщил, какие активы успели приобрести детективы бюро и прокуроры САП

Бывший заместитель главы Офиса Президента Украины Андрей Смирнов прокомментировал сегодняшний отчет НАБУ перед общественностью и сообщил, что детективы бюро и прокуроры САП обзавелись элитными активами, которые записали на мам, сообщает УНН.

Руководителей антикоррупционных органов он назвал "случайными", а достижения - сомнительными.

Два случайных руководителя антикоррупционных органов провели сегодня массовое мероприятие для журналистов с намеком на зрелищность и эксклюзивность. Говорили о достижениях. Их действительно много - от эволюции некомпетентности, возросшей до абсолюта, элементарной юридической безграмотности, политиканства и внутренних распрей, в которых подавляющее большинство обозревателей искренне болеют за обе стороны с азартом, большим, чем олимпиада - написал Смирнов на своей фб-странице.

Но наиболее резонансной в его посте стала информация об активах, которые получили детективы бюро и прокуроры САП за бесценок и записали на своих родственников, как считает Смирнов.

Конечно же, к карме этих двух случайных персонажей добавляется еще и карма тупости, а пользуясь случаем, передаю привет ключевым прокурорам САП, которые официально покупают квартиры в странах Евросоюза за 10 тысяч долларов, детективам, которые официально проживают в элитных апартаментах пригорода Киева, оформленными на родственников по цене 12 тысяч долларов, другим детективам НАБУ и прокурорам САП с оформленными на мам сотнями земельных участков за бесценок, и, конечно же, самим этим двум случайным экземплярам кадровой неэффективности, которые так хотят научиться играть в политику, что непременно рискуют выйти на самих себя - указал Смирнов.

Если информация экс-чиновника соответствует действительности, то против самих детективов бюро и прокуроров САП должно начать свое расследование НАПК, которое как раз и должно заниматься проверкой образа жизни государственных деятелей и источники поступлений их средств.

В то же время, как показывает практика, созданные "одним замыслом" антикоррупционные органы закрывают глаза на нарушения друг друга. Например, НАПК не стал проверять судебные экспертизы, которые детективы НАБУ заказывают у своих друзей и бывших коллег. Хотя факт этот зафиксирован.

Добавим

Среди достижений НАБУ за полгода прозвучало и дело против экс-министра агрополитики Николая Сольского. Его детективы обвиняют в том, что он помог АТОвцам приватизировать земли в Сумской области. В НАБУ считают, что те земли были заняты и находились в пользовании НААН, хотя доказательств предоставить не могут. Ни детективы, ни прокуроры, ни сами ученые из Национальной аграрной академии. Версию, которую озвучивают НАБУ и САП, уже опровергли Верховный суд и эксперты, которые исследовали этот вопрос.

Впрочем детективы продолжают "тянуть" следствие, которое длится уже более 5 лет и исчерпало все разумные сроки.

Следующим этапом в деле будет допрос более тысячи АТОвцев. Как отметил глава НАБУ Семен Кривонос, воинов допросят несмотря на то, что большинство из них сейчас на фронте защищают страну. Как именно - не уточнил.

Дополнительно

НАБУ готовится к первому комплексному аудиту. Иностранные эксперты в отчете по результатам предыдущего аудита выявили ряд проблем в деятельности НАБУ. В частности, аудиторы пришли к выводу, что детективы нуждаются в общении с психологами и омбудсменом.

Также аудит в НАБУ обнаружил признаки низкого морального духа среди антикоррупционеров и массовое желание уволиться из бюро. В частности, что детективы "стрессируют" из-за войны и бюрократии.

Кроме того, международные аудиторы констатировали, что ВАКС рассматривает дела годами, а детективы НАБУ могут расследовать их десятилетиями. Однако, как показывает практика, продолжительность расследования антикоррупционеров никак не влияет на его качество, ведь "громкие" дела НАБУ против высокопоставленных чиновников уже неоднократно разваливались в судах.