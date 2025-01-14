Экс-чиновник Минобороны Лиев получил новое подозрение по делу о некачественных снарядах для ВСУ

Бывший руководитель одного из Департаментов Минобороны и два начальника госпредприятия получили подозрения в присвоении и растрате имущества, а также препятствовании законной деятельности ВСУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

По данным УНН, речь идет о бывшем руководителе Департамента военной политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Александра Лиева, который ранее уже получал подозрение в растрате почти 1,5 миллиарда гривен в схеме с привлечением должностных лиц Минобороны и руководителей Львовского арсенала при закупке боеприпасов.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора бывшему руководителю одного из Департаментов Министерства обороны Украины, а также двум руководителям госпредприятия сообщено о подозрении в присвоении и растрате имущества, препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 114-1 УК Украины). Кроме этого, руководителям госпредприятия также сообщено о подозрении в служебном подлоге (ч. 2 ст. 366 УК Украины). - сообщили в Офисе Генпрокурора,

Сообщается, что в 2022 году Департамент Минобороны Украины заключил с госпредприятием договоры на поставку 400 пулеметов ДШК на общую сумму 193 млн грн.

Впрочем госпредприятие поставило только 200 крупнокалиберных пулеметов. Все они были без надлежащей маркировки и низкого качества, указали в Офисе Гепрокурора.

При использовании в боевых условиях эти пулеметы выходили из строя и могли нанести существенный вред военнослужащим - говорится в заявлении ОГП.

Отмечается, что из-за этого государство понесло убытки на 193 млн грн убытков.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним

В январе 2024 года Лиеву и его сообщникам сообщено о подозрении в хищении почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов для ВСУ.

Впрочем высший антикоррупционный суд не смог избрать ему меру пресечения. Суд постановил, что прокурор не имел полномочий обращаться в ВАКС с ходатайством об избрании меры пресечения.