Две украинки добыли очки в гонке этапа Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Антхольце в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону состоялись женские индивидуальные гонки на 15 км, передает УНН со ссылкой на сайт Федерации биатлона Украины.
Детали
В индивидуальной гонке лучшей в украинской команде стала Ирина Петренко, которая подтвердила справедливость олимпийского отбора. Стрельба Петренко (2 ошибки) оказалась лучшей среди украинок, два промаха. И хотя скорость Петренко пока не дотягивает до ее лучших образцов, но самый высокий пока нынешнего сезона результат Ира сегодня выдала - 32-е место.
Свои первые кубковые очки в сезоне заработала и Анастасия Меркушина - 37 позиция. Провальную гонку осуществила наша Юлия Джима - лишь 80-я ступенька при семи промахах.
Дополнение
Победительницей гонки стала француженка Жюстин Бреза (1), ее соотечественница Жюлья Симон вторая (2), а шведка Мона Брурсон третья (2).