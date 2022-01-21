Дві українки здобули очки у гонці етапу Кубку світу з біатлону

Деталі

В індивідуальній гонці найкращою в українській команді стала Ірина Петренко, яка підтвердила справедливість олімпійського відбору. Стрільба Петренко (2 хиби) виявилася найкращою серед українок, два промахи. І хоча швидкість Петренко поки не дотягує до її кращих зразків, але найвищий поки що нинішнього сезону результат Іра сьогодні видала – 32-е місце.

Свої перші кубкові очки в сезоні заробила і Анастасія Меркушина – 37 позиція. Провальну гонку здійснила наша Юлія Джима – лише 80-та сходинка при семи промахах.

Доповнення

Переможницею перегонів стала француженка Жюстін Бреза (1), її співвітчизниця Жюлья Сімон друга (2), а шведка Мона Брурсон третя (2).