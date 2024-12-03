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Донецкие направления нуждаются в существенном усилении - Зеленский

Донецкие направления нуждаются в существенном усилении - Зеленский

Киев  •  УНН

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Президент заявил о необходимости усиления Донецкого направления, особенно в поставках оружия от партнеров. Украина также работает над увеличением собственного оборонного производства и дальнобойности.

Сейчас направления в Донецкой области нуждаются в существенном усилении, в том числе и в поставках оружия от стран-партнеров. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

В начале дня - Главком, доклад по ситуации, основные задачи, которые надо реализовать сейчас, и сложности на передовой. Донецкие направления нуждаются в существенном усилении. И это касается, в частности, поставки оружия от партнеров - это прямая зависимость: чем больше огневая сила нашей армии, чем больше у нас технологических возможностей, тем больше сможем уничтожить российского наступательного потенциала и защитить жизнь наших воинов. И насчет этого подробно говорим с партнерами. И работаем сами - увеличиваем наше производство, нашу украинскую оборонную промышленность. Будет больше нашей дальнобойности 

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во вторник, что заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского относительно ситуации на фронте, указав, что у украинского войска есть неплохие оборонительные результаты на Запорожском направлении.

Также сегодня на заседании Ставки обсудили контракты для производства оружия в Украине, в частности дронов и ракет. Также рассмотрели вопросы защиты энергетических объектов и усиления ПВО.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
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