Донецкие направления нуждаются в существенном усилении - Зеленский
Киев • УНН
Президент заявил о необходимости усиления Донецкого направления, особенно в поставках оружия от партнеров. Украина также работает над увеличением собственного оборонного производства и дальнобойности.
Сейчас направления в Донецкой области нуждаются в существенном усилении, в том числе и в поставках оружия от стран-партнеров. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.
В начале дня - Главком, доклад по ситуации, основные задачи, которые надо реализовать сейчас, и сложности на передовой. Донецкие направления нуждаются в существенном усилении. И это касается, в частности, поставки оружия от партнеров - это прямая зависимость: чем больше огневая сила нашей армии, чем больше у нас технологических возможностей, тем больше сможем уничтожить российского наступательного потенциала и защитить жизнь наших воинов. И насчет этого подробно говорим с партнерами. И работаем сами - увеличиваем наше производство, нашу украинскую оборонную промышленность. Будет больше нашей дальнобойности
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во вторник, что заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского относительно ситуации на фронте, указав, что у украинского войска есть неплохие оборонительные результаты на Запорожском направлении.
Также сегодня на заседании Ставки обсудили контракты для производства оружия в Украине, в частности дронов и ракет. Также рассмотрели вопросы защиты энергетических объектов и усиления ПВО.