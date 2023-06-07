Днепропетровская область: власть назвала фейком стремительное подорожание воды в магазинах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В соцсетях накануне начала распространяться фотография, что бутылка воды в Кривом Роге стоит более 200 гривен. Фото вызвало массовое возмущение и панику у людей, чьи регионы тесно зависели от Каховского водохранилища. Сегодня фейк о такой стоимости опроверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
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“Не доверяйте фейкам и рашистской пропаганде! Не распространяйте фото со «зрадой» – бутыль воды за 238 гривен в Кривом Роге. Со вчерашнего дня мониторим цены на воду. Вывод – она не изменилась критически. Да, есть единичные случаи, когда предприниматели накручивали стоимость. Но с ними будет проведена работа”, - сообщил глава Днепропетровской ОВА.
Также Лысак отметил, что область "полностью обеспечена питьевой водой". И ажиотажа в магазинах не наблюдается.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.
Открыто уголовное производство о экоциде.
Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.
По прогнозам, озвученным Херсонской ОВА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.