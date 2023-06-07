Днепропетровская область: власть назвала фейком стремительное подорожание воды в магазинах

Цитата

“Не доверяйте фейкам и рашистской пропаганде! Не распространяйте фото со «зрадой» – бутыль воды за 238 гривен в Кривом Роге. Со вчерашнего дня мониторим цены на воду. Вывод – она не изменилась критически. Да, есть единичные случаи, когда предприниматели накручивали стоимость. Но с ними будет проведена работа”, - сообщил глава Днепропетровской ОВА.

Также Лысак отметил, что область "полностью обеспечена питьевой водой". И ажиотажа в магазинах не наблюдается.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство о экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

По прогнозам, озвученным Херсонской ОВА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.