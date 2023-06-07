Дніпропетровщина: влада назвала фейком стрімке подорожчання води у магазинах
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У соцмережах напередодні почала ширитися фотографія, що пляшка води у Кривому Розі коштує понад 200 гривень. Світлина викликала масове обурення та паніку у людей, чиї регіони тісно залежали від Каховського водосховища. Сьогодні фейк про таку вартість спростував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Цитата
“Не довіряйте фейкам та рашистській пропаганді! Не поширюйте фото зі «зрадою» – бутиль води за 238 гривень у Кривому Розі. Відучора моніторимо ціни на воду. Висновок – вона не змінилася критично. Так, є поодинокі випадки, коли підприємці накручували вартість. Але з ними буде проведена робота”, - повідомив голова Дніпропетровської ОВА.
Також Лисак зазначив, що область "повністю забезпечена питною водою". Та ажіотажу в магазинах не спостерігається.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.
Відкрито кримінальне провадження про екоцид.
Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.
За прогнозами, озвученими Херсонською ОВА, рівень води збільшиться ще приблизно на метр за наступні 20 годин.