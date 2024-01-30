Для восстановления 157 жилых домов, в бюджет Харькова заложено более миллиарда гривен - Терехов
В бюджете Харькова заложено более миллиарда гривен на реконструкцию 157 жилых домов, поврежденных во время войны, сообщил городской голова Игорь Терехов. Город также рассчитывает закупить электробусы на 15 миллионов евро у международных партнеров, проведя тендер до конца 2024 года.
В Израиле считают, что устранение угрозы ХАМАС займет весь 2024 год или дольше
По словам офицера израильской разведки, ликвидация угрозы со стороны ХАМАС займет весь 2024 год или дольше.
Кабмин одобрил ряд кадровых решений: кого уволили и назначили
Кабинет Министров Украины назначил Сергея Ткачука новым главой Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов, уволив его с должности первого заместителя главы ведомства. Также был уволен Владислав Яцук с должности заместителя министра молодежи и спорта.
Только за месяц россияне выпустили по Украине более 300 ракет и 600 беспилотников - Зеленский
С начала года россия выпустила более 330 ракет и около 600 боевых беспилотников по украинским городам, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Тариф на электроэнергию для украинцев пока не меняют - Шмыгаль
Украина пока сохранит льготный тариф на электроэнергию для населения на уровне 2,64 грн за кВт-ч, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Союзники по НАТО чувствуют вину за то, что не предоставили Украине членство, поощряя вторжение путина - Борис Джонсон
Союзники Украины по НАТО чувствуют вину за то, что не предоставили Украине членство в Альянсе, что сделало возможным российское вторжение. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что бездействие НАТО дало путину повод думать, что Запад несерьезно относится к Украине.
На Киевщине мужчина угрожал взорвать миной дом вместе с правоохранителями
58-летний мужчина угрожал взорвать свой дом противопехотной миной, когда сотрудники полиции приехали на вызов к нему домой в одном из сел Киевской области. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ, а также угрозы в адрес правоохранителей.
Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
Украинские военные удерживают хоть и не абсолютный, но огневой контроль над трассой М-17 через Армянск.
Правительство утвердило новый законопроект о мобилизации - нардеп
Кабмин одобрил новый законопроект о мобилизации. Детали законопроекта пока не обнародованы.
Боррель призвал страны Центральной Азии расширить сотрудничество с ЕС, чтобы ослабить военную машину рф
Глава дипломатии ЕС призвал страны Центральной Азии расширить сотрудничество с блоком, чтобы ослабить военную машину рф.