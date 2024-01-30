Для восстановления 157 жилых домов, в бюджет Харькова заложено более миллиарда гривен - Терехов

В администрации города рассчитывают на закупку электробусов - тендер будет проведен до конца 2024 года, - для реализации Харьков получил 15 млн евро от международных партнеров.

Об этом в телемарафоне рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

По словам Терехова руководство города имеет серьезный план действий по постепенному восстановлению Харькова. На это будут направлены средства прежде городского бюджета, правительства и международных партнеров. Отмечается о восстановлении 157 жилых домов.

Относительно нашей цели, мы хотим отстроить на этот год 157 жилых домов. Мы заложили соответствующие средства в бюджеты города Харькова - это более чем миллиард гривен на эти нужды пойдет - сообщил Терехов.

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Мэр города также отметил, что он надеется на появление в Харькове нового транспорта - электробусов.

Я рассчитываю на то, что до конца года проведем тендеры и будем закупать электробусы; для этого получено 15 млн евро от международных партнеров.

Это амбициозный новый транспорт появится в городе Харькове. Мы получили 15 млн евро от наших международных партнеров на этот тендер. Кроме этого я уверен в том, что мы начнем строить две станции метрополитена, средства на это также есть, и участники тендера, которые желают принимать участие в этом - сказал Терехов.

Напомним,

В Гостомельской общине в Киевской области уже восстановили более 52% объектов, разрушенных в результате полномасштабного вторжения РФ. Однако, были и случаи отклонения тендерных предложений. Об этом рассказал начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

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