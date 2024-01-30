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Для відбудови 157 житлових будинків, у бюджет Харкова закладено більш ніж мільярд гривень - Терехов

Для відбудови 157 житлових будинків, у бюджет Харкова закладено більш ніж мільярд гривень - Терехов

Київ • УНН

 • 26876 перегляди

У бюджеті Харкова закладено понад мільярд гривень на реконструкцію 157 житлових будинків, пошкоджених під час війни, повідомив міський голова Ігор Терехов. Місто також розраховує закупити електробуси на 15 мільйонів євро у міжнародних партнерів, провівши тендер до кінця 2024 року.

 В адміністрації міста розраховують на закупівлю електробусів – тендер буде проведено до кінця 2024 року, - для реалізації Харків отримав 15 млн євро від міжнародних партнерів.

Про це у телемарафоні розповів міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі

За словами Терехова керівництво міста має серйозний план дій щодо поступової відбудови Харкова. На це будуть спрямовані кошти перш за все міського бюджету, уряду та міжнародних партнерів. Зазначається про відбудову 157 житлових будинків.

Щодо нашої мети, ми хочемо відбудувати на цей рік 157 житлових будинків. Ми заклали відповідні кошти в бюджети міста Харкова – це більш ніж мільярд гривень на ці нужди піде

- повідомив Терехов.

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Мер міста також зазначив, що він сподівається на появу у Харкові нового транспорту – електробусів.

Я розраховую на те, що до кінця року проведемо тендери і будемо закупати електробуси; для цього отримано 15 млн євро від міжнародних партнерів.

Це амбітний новий транспорт з’явиться у міст Харкові. Ми отримали 15 млн євро від наших міжнародних партнерів на цей тендер. Крім цього я впевнений в тому, що ми почнемо будувати дві станції метрополітену, кошти на це також є, і учасники тендеру, які бажають приймати участь в цьому

– сказав Терехов.

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