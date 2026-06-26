Для "уикенда на побережье": из Одессы в Каролино-Бугаз запускают новый поезд

Одессу и курортный Каролино-Бугаз в летний сезон соединит новый региональный поезд, сообщили в Укрзализныце в пятницу, пишет УНН.

В летний сезон назначаем новый региональный рейс №838/837 по маршруту Одесса – Каролино-Бугаз - указали в УЗ.

Поезда начнут курсировать в обоих направлениях с 28 июня по четным числам.

"Для комфорта пассажиров на маршруте будет работать модернизированный электропоезд, оборудованный системами кондиционирования воздуха. А время в пути составит час. Идеальный вариант, чтобы избежать пробок и начать свои выходные на побережье", - отметили в компании.

Отправление из Одессы: 09:17, прибытие в Каролино-Бугаз: 10:18. Отправление из Каролино-Бугаза: 10:40, прибытие в Одессу: 11:46.

График, как указано, рассчитан под прибытие в Одессу утренних поездов дальнего сообщения из-за границы, Днепра, Львова, Киева, Кривого Рога, Рахова и Черновцов.

Билеты уже доступны в приложении Укрзализныци в разделе "Дальние".

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