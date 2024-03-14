Для интеграции с НАТО: в Украине начали новый этап реформы системы оборонного менеджмента

В Министерстве обороны Украины и Генеральном штабе ВСУ начался новый этап реформы оборонного менеджмента. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины, пишет УНН.

Детали

Главная цель реформы - повышение эффективности оборонного планирования и управления оборонными ресурсами, а также достичь в долгосрочной перспективе функциональной совместимости с нашими партнерами из государств-членов НАТО.

В Минобороны подчеркнули, что именно взаимосовместимость создает возможность действовать совместно с партнерами как во время военных операций, так и при планировании противодействия будущим угрозам.

Можно говорить о взаимосовместимости операционной и функциональной. Операционная совместимость позволяет проводить совместные действия во время операций по урегулированию кризисных ситуаций, в составе Сил реагирования НАТО и многонациональных учений. Такие операции требуют совместимости на уровне вооружения, снарядов, систем связи и т.д - объяснил заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер.

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Отмечается, что функциональная взаимосовместимость касается сфер оборонного планирования, управления оборонными ресурсами, управления персоналом, административной деятельности и ориентирована на перспективу.

В ведомстве добавляют, что наличие реальной угрозы требует от Минобороны и Генштаба поиска более эффективных методов планирования и управления ресурсами для развития возможностей.

Как это будет происходить и что такое способности? Приведу наглядный пример с самолетами F-16. Одних самолетов для получения преимущества в воздухе и проведения операций недостаточно. Для того, чтобы эффективно планировать их применение, мы должны обеспечить наличие всех необходимых базовых компонентов способности, а это и соответствующая инфраструктура, например, взлетные полосы, ангары, и обученные пилоты и технический персонал, и внесенные изменения в работу диспетчеров, штурманов, системы управления. Кроме этого необходимо запланировать надлежащее обслуживание техники во время эксплуатации, начиная от технического осмотра и заканчивая наличием соответствующих запасных частей и горюче-смазочных материалов. Все это необходимо запланировать и выполнить в кратчайшие сроки - объяснил Станислав Гайдер.

Дополнение

К проекту привлечены представители соответствующих структурных подразделений Министерства и закупочных агентств, специалисты управлений по планированию и управлению ресурсами Генерального штаба, также эксперты команд проектов консультативно-совещательной помощи SDA Великобритании и PROTECT2 Канады, консультанты из Литвы и IDA США.

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Гайдер подчеркнул, что в Минобороны планируют, уже в первом полугодии 2024 года сформировать целевую модель и дорожную карту трансформации системы управления развитием возможностей.

По его словам, этот проект является частью институциональных изменений и входит в мероприятия "Адаптированной годовой национальной программы Украина-НАТО".

Напомним

Заместитель министра обороны Станислав Гайдер обсудил с помощником Генерального секретаря НАТО Борисом Руге возобновление полноценной работы миссии НАТО в Украине и планы по увеличению ее численности с целью содействия выполнению решений саммитов и приближения Украины к членству в Альянсе.