Дым от горящих лесов Амазонии нарушил работу пожарной авиации
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Два пожарных самолета ВВС Бразилии, задействованных в тушении лесных пожаров в бразильской Амазонии, не смогли подняться в воздух в понедельник утром из-за густого дыма, который накрыл международный аэропорт Порту-Велью. Об этом сообщил телеканал GloboNews, передает УНН.
Речь идет о самолетах C130 Hercules, отправленных Минобороны в столицу северного штата Рондония на границе с Боливией, после того, как в конце прошлой недели президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ, разрешающий привлекать армейские подразделения для тушения пожаров в амазонских лесах. Как уточняется на сайте оборонного ведомства, за один рейс такое воздушное судно, оборудованное модульной бортовой противопожарной системой, способно сбросить на охваченные пламенем участки лесов до 12 тонн воды.
По информации управляющей аэропортами страны государственной компании Infraero, единственная ВПП воздушной гавани была полностью закрыта для взлета и посадки на протяжении почти двух часов начиная с 9:35. На данный момент работа аэропорта полностью восстановлена.
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Напомним, лидеры стран-членов G7, собравшиеся на саммите во Франции, предложили соглашение о помощи в борьбе с пожарами в тропических лесах Амазонии. В свою очередь президент Боливии попросил лидеров G7 о помощи в тушении лесных пожаров.
Как сообщал УНН, ранее лидеры стран Группы семи (G7) на саммите, который прошел с 24-26 августа во французском Биаррице, объявили о выделении 20 млн евро (примерно 22 млн долларов) в качестве помощи в ликвидации пожаров в Амазонии, но, несмотря на это, президент Бразилии Жаир Болсонару отказался от этих средств.
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