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Дим від палаючих лісів Амазонії порушив роботу пожежної авіації

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Два пожежних літаки ВПС Бразилії, задіяних у гасінні лісних пожеж в бразильській Амазонії, не змогли піднятися в повітря в понеділок вранці через густий дим, який накрив міжнародний аеропорт Порту-Велью. Про це повідомив телеканал GloboNews, передає УНН.

Йдеться про літаки C130 Hercules, відправлених Міноборони в столицю північного штату Рондонія на кордоні з Болівією, після того, як в кінці минулого тижня президент Бразилії Жаір Болсонару підписав указ, що дозволяє залучати армійські підрозділи для гасіння пожеж в амазонських лісах. Як уточнюється на сайті оборонного відомства, за один рейс таке повітряне судно, обладнане модульною бортовою протипожежною системою, здатне скинути на охоплені полум'ям ділянки лісів до 12 тонн води.

За інформацією керуючої аеропортами країни державної компанії Infraero, єдина ВПП повітряної гавані була повністю закрита для зльоту і посадки на протязі майже двох годин починаючи з 9:35. На даний момент робота аеропорту повністю відновлена.

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Нагадаємо, лідери країн-членів G7, що зібралися на саміті у Франції, запропонували угоду про допомогу в боротьбі з пожежами у тропічних лісах Амазонії. У свою чергу президент Болівії попросив лідерів G7 про допомогу в гасінні лісових пожеж.

Як повідомляв УНН, раніше лідери країн Групи семи (G7) на саміті, який пройшов з 24-26 серпня у французькому Біарріце, оголосили про виділення 20 млн євро (приблизно 22 млн доларів) в якості допомоги в ліквідації пожеж в Амазонії, але, попри це, президент Бразилії Жаїр Болсонару відмовився від цих коштів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Apple виділить кошти на подолання наслідків пожеж в Амазонії

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