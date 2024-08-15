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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дела Майдана: командирам Львовского, Харьковского и Севастопольского "Беркута" сообщено о новых подозрениях

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 09:36  •  11096 просмотра

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Командирам подразделений "Беркута" в Львовской, Харьковской областях и городе Севастополе, а также помощнику начальника штаба Львовского "Беркута" сообщено о подозрениях в разгоне протестующих 19 февраля 2014 года. Их действия привели к убийству 12 демонстрантов и другим тяжелым последствиям.

Командирам подразделений милиции особого назначения "Беркут" ГУМВС Украины во Львовской, Харьковской областях и городе Севастополе, а также помощнику начальника штаба Львовского "Беркута" сообщили о подозрениях в связи с разгоном митингующих в ночь на 19 февраля 2014 года. В ту ночь их действия привели к убийству 12 митингующих. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора, передает УНН.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора командирам подразделений милиции особого назначения "Беркут" ГУМВС Украины во Львовской, Харьковской областях и города Севастополя, а также помощнику начальника штаба Львовского "Беркута" сообщено о подозрениях в связи с обстоятельствами организации незаконного воспрепятствования акциям протеста в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года в центральной части г. Киева

- говорится в сообщении ОГП.

По данным следствия, в ночь на 19 февраля 2014 года, выполняя преступный приказ руководства МВД Украины о разгоне протестующих, сотрудники "Беркута" окружили Майдан со стороны Европейской площади и улицы Институтской и штурмовали митингующих с применением специальной техники - БТРов, водометов "Торнадо" и военных прожекторов. Также они использовали огнестрельное оружие Форт-500 с патронами со свинцовой дробью и гранаты, завезенные из РФ.

Такие действия подозреваемых привели к убийствам 12 митингующих, покушениям на убийства - 8, причинению тяжких телесных повреждений - 16, средней тяжести - 37, легких - 78, а также других тяжких последствий

- рассказали в Офисе Генпрокурора.

В настоящее время решается вопрос о применении в отношении бывших правоохранителей мер пресечения.

Командирам подразделений инкриминируется организация группой лиц незаконного воспрепятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций; превышение власти и служебных полномочий; умышленное причинение тяжких телесных повреждений, а также организация умышленных убийств и оконченных покушений на умышленные убийства. Помощнику начальника штаба Львовского "Беркута" инкриминируется пособничество в совершении этих преступлений.

Дела Майдана: должностное лицо СБУ времен Януковича будет заочно судимо за дезертирство24 мая 2024, 13:26 • 11775 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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