Дела Майдана: командирам Львовского, Харьковского и Севастопольского "Беркута" сообщено о новых подозрениях

Командирам подразделений милиции особого назначения "Беркут" ГУМВС Украины во Львовской, Харьковской областях и городе Севастополе, а также помощнику начальника штаба Львовского "Беркута" сообщили о подозрениях в связи с разгоном митингующих в ночь на 19 февраля 2014 года. В ту ночь их действия привели к убийству 12 митингующих. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора, передает УНН.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора командирам подразделений милиции особого назначения "Беркут" ГУМВС Украины во Львовской, Харьковской областях и города Севастополя, а также помощнику начальника штаба Львовского "Беркута" сообщено о подозрениях в связи с обстоятельствами организации незаконного воспрепятствования акциям протеста в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года в центральной части г. Киева - говорится в сообщении ОГП.

По данным следствия, в ночь на 19 февраля 2014 года, выполняя преступный приказ руководства МВД Украины о разгоне протестующих, сотрудники "Беркута" окружили Майдан со стороны Европейской площади и улицы Институтской и штурмовали митингующих с применением специальной техники - БТРов, водометов "Торнадо" и военных прожекторов. Также они использовали огнестрельное оружие Форт-500 с патронами со свинцовой дробью и гранаты, завезенные из РФ.

Такие действия подозреваемых привели к убийствам 12 митингующих, покушениям на убийства - 8, причинению тяжких телесных повреждений - 16, средней тяжести - 37, легких - 78, а также других тяжких последствий - рассказали в Офисе Генпрокурора.

В настоящее время решается вопрос о применении в отношении бывших правоохранителей мер пресечения.

Командирам подразделений инкриминируется организация группой лиц незаконного воспрепятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций; превышение власти и служебных полномочий; умышленное причинение тяжких телесных повреждений, а также организация умышленных убийств и оконченных покушений на умышленные убийства. Помощнику начальника штаба Львовского "Беркута" инкриминируется пособничество в совершении этих преступлений.

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