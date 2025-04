Мужчина, напавший на синагогу и закусочную в немецком Галле, полчаса транслировал атаку в Twitch

Еще примерно 2200 пользователей Twitch посмотрели запись до того, как ее удалили. Видео и кадры нападения в Галле также появились в твиттере и на видеохостинге Streamable. Как отмечает The New York Times, в мессенджере Telegram запись посмотрели около 15 тысяч раз.

Во время трансляции нападавший представился как Anon. Он жаловался на феминизм и иммигрантов, а также говорил, что “причина всех этих проблем — евреи”.

Перед атакой в Галле преступник опубликовал на сайте Kohlchan заявление, содержавшее антисемитские и расистские высказывания, пишет The Guardian. В частности, он сказал, что намеренно решил устроить нападение во время Йом-Киппур — главного иудейского праздника. Помимо синагоги, по словам преступника, он рассматривал в качестве цели для атаки мечеть. В опубликованных материалах также содержатся фотографии оружия и боеприпасов, которые он решил использовать при нападении.

Вооруженное нападение на синагогу в Галле произошло днем 9 октября. Преступник пытался попасть внутрь здания, но не смог. Затем он несколько раз выстрелил в женщину, которая к нему обратилась. После этого он поехал к закусочной по продаже кебабов, где выстрелил в двоих мужчин, а затем открыл огонь по пешеходам на улице. Вернувшись в заведение, он несколько раз выстрелил в тело одной из жертв. Полиция задержала нападавшего, когда он пытался скрыться.

По данным Spiegel, нападение на синагогу и закусочную устроил 27-летний немец Стефан Б. (фамилия не называется) из федеральной земли Саксония-Анхальт, где расположен Галле. Ранее он не был известен полиции. Издание называет его правым радикалом. Spiegel отмечает, что после нападения на синагогу полиция сообщила о нескольких преступниках, но, скорее всего, Стефан Б. действовал один. О задержании других подозреваемых полиция не сообщала.

We’re continuing to investigate the Halle event and would like to share what we’ve uncovered. The account owner streamed this horrific act live on Twitch for 35 minutes, during which time it was viewed by approximately five people.

— Twitch (@Twitch) October 9, 2019

