Чоловік, який напав на синагогу і закусочну в німецькому Галле, півгодини транслював атаку в Twitch

Ще приблизно 2200 користувачів Twitch подивилися запис до того, як його видалили. Відео та кадри нападу в Галле також з’явилися в Twitter і на відеохостингу Streamable. Як зазначає The New York Times, в месенджері Telegram запис подивилися близько 15 тисяч разів.

Під час трансляції нападник представився як Anon. Він скаржився на фемінізм і іммігрантів, а також говорив, що “причина всіх цих проблем — євреї”.

Перед атакою в Галле злочинець опублікував на сайті Kohlchan заяву, що містила антисемітські і расистські висловлювання, пише The Guardian. Зокрема, він сказав, що навмисно вирішив влаштувати напад під час Йом-Кіпур — головного іудейського свята. Крім синагоги, за словами злочинця, він розглядав як мету для атаки мечеть. В опублікованих матеріалах також містяться фотографії зброї та боєприпасів, які він вирішив використовувати при нападі.

Збройний напад на синагогу в Галле стався вдень 9 жовтня. Злочинець намагався потрапити всередину будівлі, але не зміг. Потім він декілька разів вистрілив в жінку, яка до нього звернулася. Після цього він поїхав до закусочної з продажу кебабів, де вистрілив в двох чоловіків, а потім відкрив вогонь по пішоходам на вулиці. Повернувшись в заклад, він кілька разів вистрілив в тіло однієї з жертв. Поліція затримала нападника, коли він намагався втекти.

За даними Spiegel, напад на синагогу і закусочну влаштував 27-річний німець Стефан Б. (прізвище не називається) з федеральної землі Саксонія-Ангальт, де розташований Галле. Раніше він не був відомий поліції. Видання називає його правим радикалом. Spiegel зазначає, що після нападу на синагогу поліція повідомила про декілька злочинців, але, швидше за все, Стефан Б. діяв один. Про затримання інших підозрюваних поліція не повідомляла.

We’re continuing to investigate the Halle event and would like to share what we’ve uncovered. The account owner streamed this horrific act live on Twitch for 35 minutes, during which time it was viewed by approximately five people.

— Twitch (@Twitch) October 9, 2019

Як писав УНН раніше, у німецькому місті Галле відкрили стрілянину біля синагоги і закусочної.