Число погибших после авиаудара рф по Запорожью возросло до 20 человек - из-под завалов достали кота

Количество погибших в результате российского удара по Запорожью 10 октября увеличилось до 20 человек, из них 3 ребёнка. Ещё 18 - пострадали, из них 3 ребёнка. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передаёт УНН.

Сообщается, что психологи оказывают помощь 35 гражданам. Также сотрудники ГСЧС спасли кота из-под завалов дома после российского авиаудара.

Сейчас он находится в заботливых руках неравнодушных людей. Отметим, что аварийно-спасательные работы на месте атаки продолжаются. Информация обновляется