Число погибших после авиаудара рф по Запорожью возросло до 20 человек - из-под завалов достали кота
Киев • УНН
В результате российского удара по Запорожью погибли 20 человек, в том числе трое детей, еще 18 пострадали. Спасатели достали из-под завалов кота.
Количество погибших в результате российского удара по Запорожью 10 октября увеличилось до 20 человек, из них 3 ребёнка. Ещё 18 - пострадали, из них 3 ребёнка. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передаёт УНН.
Детали
Сообщается, что психологи оказывают помощь 35 гражданам. Также сотрудники ГСЧС спасли кота из-под завалов дома после российского авиаудара.
Сейчас он находится в заботливых руках неравнодушных людей. Отметим, что аварийно-спасательные работы на месте атаки продолжаются. Информация обновляется
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку россии на Запорожье, отметив, что таким образом россия поблагодарила США за снятие санкций на экспорт дизельного топлива.