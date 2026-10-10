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Число погибших после авиаудара рф по Запорожью возросло до 20 человек - из-под завалов достали кота

Киев • УНН

 • 1926 просмотра

В результате российского удара по Запорожью погибли 20 человек, в том числе трое детей, еще 18 пострадали. Спасатели достали из-под завалов кота.

Число погибших после авиаудара рф по Запорожью возросло до 20 человек - из-под завалов достали кота
Фото: ГСЧС Украины

Количество погибших в результате российского удара по Запорожью 10 октября увеличилось до 20 человек, из них 3 ребёнка. Ещё 18 - пострадали, из них 3 ребёнка. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передаёт УНН.

Детали

Сообщается, что психологи оказывают помощь 35 гражданам. Также сотрудники ГСЧС спасли кота из-под завалов дома после российского авиаудара.

Сейчас он находится в заботливых руках неравнодушных людей. Отметим, что аварийно-спасательные работы на месте атаки продолжаются. Информация обновляется

- отметили в ГСЧС.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку россии на Запорожье, отметив, что таким образом россия поблагодарила США за снятие санкций на экспорт дизельного топлива.

Евгений Устименко

Война в Украине
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Животные
Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Запорожье