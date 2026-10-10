Кількість загиблих після авіаудару рф у Запоріжжі зросла до 20 людей - з-під завалів дістали кота

Фото: ДСНС України

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю 10 жовтня збільшилась до 20 людей, з них 3 дитини. Ще 18 - постраждали, з них 3 дитини. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

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Повідомляється, що психологи надають допомогу 35 громадянам. Також працівники ДСНС врятували кота з-під завалів будинку після російського авіаудару.

Наразі він у турботливих руках небайдужих людей. Зазначимо, що аварійно-рятувальні роботи на місці атаки тривають. Інформація оновлюється - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку росії на Запоріжжя, зазначивши, що так росія подякувала США за зняття санкцій на експорт дизелю.