Кількість загиблих після авіаудару рф у Запоріжжі зросла до 20 людей - з-під завалів дістали кота
Київ • УНН
Унаслідок російського удару по Запоріжжю загинули 20 людей, зокрема троє дітей, ще 18 постраждали. Рятувальники дістали з-під завалів кота.
Кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю 10 жовтня збільшилась до 20 людей, з них 3 дитини. Ще 18 - постраждали, з них 3 дитини. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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Повідомляється, що психологи надають допомогу 35 громадянам. Також працівники ДСНС врятували кота з-під завалів будинку після російського авіаудару.
Наразі він у турботливих руках небайдужих людей. Зазначимо, що аварійно-рятувальні роботи на місці атаки тривають. Інформація оновлюється
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