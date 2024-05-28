Чиновника Одесского ТЦК, которого подозревают в миллионной схеме заработка на уклонистах, взяли под стражу

В Одессе чиновнику РТЦК и СП, который заработал миллион долларов на том, помог 138 мужчинам избежать мобилизации, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Киевского райсуда Одессы.

Детали

По данным следствия, военнослужащий Приморского РТЦК и СП в г. Одессе, имея право доступа к системе "Оберег", противоправно обеспечил несанкционированное внесение изменений в учетных карточках 138 военнообязанных лиц.

Рассмотрев ходатайство правоохранителей, следственный судья удовлетворил его. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Размер залога составляет 242 240 гривен - говорится в заявлении суда.

Отмечается, что на время рассмотрения ходатайства подозреваемый не был задержан. Постановление следственного судьи не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Брал взятки стройматериалами: задержан работник ТЦК

Дополнение

Как сообщал УН, в Одессе правоохранители разоблачили чиновника Приморского РТЦК и СП, который организовал масштабный механизм заработка на мужчинах, желающих избежать мобилизации. Как заявили правоохранители чиновник незаконно заработал около миллиона долларов США.

Напомним

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проверило уже более 500 должностных лиц руководящего состава ТЦК. Коррупционные нарушения обнаружили по меньшей мере у восьми работников.