Чиновника Одесского ТЦК, которого подозревают в миллионной схеме заработка на уклонистах, взяли под стражу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  37003 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  41435 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
  •  52779 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
  •  63155 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Эксклюзив
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
  •  65565 просмотра

В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

Эксклюзив
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
  •  70295 просмотра

"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

Эксклюзив
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
  •  91294 просмотра

НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
  •  109393 просмотра

От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
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От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

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Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
27 мая 2024, 11:30  •  107287 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

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Объявили победителей конкурса бизнес-идей "Роби своє"

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В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

27 мая 2024, 07:14  •  157826 просмотра
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
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27 мая 2024, 06:59  •  154515 просмотра

Чиновника Одесского ТЦК, которого подозревают в миллионной схеме заработка на уклонистах, взяли под стражу

Должностному лицу Приморского РВК и СП в Одессе, который незаконно заработал около миллиона долларов, помог 138 мужчинам избежать мобилизации из-за несанкционированных изменений в системе «Оберег», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 гривен.

Война •   •  8892 просмотра
Чиновника Одесского ТЦК, которого подозревают в миллионной схеме заработка на уклонистах, взяли под стражу

В харьковском «Эпицентре» разобрали примерно половину завалов, пока известно о 17 погибших - Синегубов

Около 50% завалов в Эпицентре в Харькове было расчищено, на данный момент сообщается о 17 погибших, и ожидается, что разбор завалов займет еще несколько дней из-за большого количества обломков.

Общество •   •  10175 просмотра
В харьковском «Эпицентре» разобрали примерно половину завалов, пока известно о 17 погибших - Синегубов

Объявили победителей конкурса бизнес-идей "Роби своє"

По результатам конкурса бизнес-идей "Роби своє" было определено 80 проектов-победителей из 616 заявок из 15 регионов Украины, среди которых были ветераны, ВПЛ и предприниматели-переселенцы.

Новости Бизнеса •   •  5318 просмотра
Объявили победителей конкурса бизнес-идей "Роби своє"

Единственное укрепление во времена Порошенко - стена бурьяна, - в ВСУ просят исключить нардепов "Евросолидарности" из комиссии по фортификациям

Защитники просят исключить нардепов "Евросолидарности" из комиссии по фортификациям.

политика •   •  11195 просмотра
Единственное укрепление во времена Порошенко - стена бурьяна, - в ВСУ просят исключить нардепов "Евросолидарности" из комиссии по фортификациям

После двух лет судебной волокиты: Вишневецкий дворец на Тернопольщине вернули в собственность государства

Суд постановил вернуть Национальному заповеднику «Замки Тернопольщины» здание Вишневецкого дворцово-паркового комплекса, являющегося объектом национального наследия, после того, как компания по производству кожгалантереи незаконно зарегистрировала право собственности на часть помещений.

Общество •   •  10017 просмотра
После двух лет судебной волокиты: Вишневецкий дворец на Тернопольщине вернули в собственность государства

Для нужд обороны страны: суд обязал вернуть в госсобственность земельный участок на Харьковщине

Суд обязал вернуть государству земельный участок площадью более 103 га и стоимостью более 645 млн грн вблизи границы с Россией в Харьковской области для нужд обороны и пограничной службы.

Война •   •  11057 просмотра
Для нужд обороны страны: суд обязал вернуть в госсобственность земельный участок на Харьковщине

Министр обороны Эстонии: ЕС должен повысить предел для подготовки украинских военных до 100 тысяч

Министр обороны Эстонии призывает увеличить подготовку украинских военных до 100 000 и отправить больше боеприпасов в Украину на фоне эскалации давления со стороны россии.

Война •   •  12094 просмотра
Министр обороны Эстонии: ЕС должен повысить предел для подготовки украинских военных до 100 тысяч

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Сегодня Высший антикоррупционный суд будет избирать меру пресечения для бывшего заместителя главы Офиса Президента Андрея Смирнова, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 миллиона гривен.

политика •   •  34601 просмотра
Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Канада приютила почти 287 тысяч украинских искателей убежища

Канада предоставила убежище почти 287 000 украинских искателей убежища в рамках Канадско-украинской программы предоставления разрешений на экстренные поездки в период с марта 2022 по март 2024 года.

Новости Мира •   •  9531 просмотра
Канада приютила почти 287 тысяч украинских искателей убежища

На Филиппинах семеро погибших после шторма Эвиньяр

Семь человек погибли на Филиппинах из-за тропического шторма Эвиньяр, который принес сильный ветер, проливные дожди и вызвал перебои в работе аэропортов, морских портов и электроснабжения.

Новости Мира •   •  9976 просмотра
На Филиппинах семеро погибших после шторма Эвиньяр