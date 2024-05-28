Посадовця Одеського ТЦК, якого підозрюють у мільйонній схемі заробітку на ухилянтах, взяли під варту
Київ • УНН
Посадовцю Приморського РВК та СП в Одесі, який незаконно заробив близько мільйона доларів, допомігши 138 чоловікам уникнути мобілізації через несанкціоновані зміни в системі "Оберіг", обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 240 гривень.
В Одесі посадовцю РТЦК та СП, який заробив мільйон доларів на тому, допоміг 138 чоловікам уникнути мобілізації, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 240 гривень. Про це пише УНН з посиланням на заяву Київського райсуду Одеси.
Деталі
За даними слідства, військовослужбовець Приморського РТЦК та СП в м. Одесі, маючи право доступу до системи "Оберіг", протиправно забезпечив несанкціоноване внесення змін в облікових картках 138 військовозобов’язаних осіб.
Розглянувши клопотання правоохоронців, слідчий суддя задовольнив його. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розмір застави складає 242 240 гривень
Зазначається, що на час розгляду клопотання підозрюваний не був затриманий. Ухвала слідчого судді не набрала законної сили та може бути оскаржена в апеляційному порядку.
Брав хабарі будматеріалами: затримано працівника ТЦК20.03.24, 13:16 • 21854 перегляди
Доповнення
Як повідомляв УН, в Одесі правоохоронці викрили посадовця Приморського РТЦК та СП, який організував масштабний механізм заробітку на чоловіках, охочих уникнути мобілізації. Як заявили правоохоронці посадовець незаконно заробив близько мільйон доларів США.
Нагадаємо
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірило вже понад 500 посадовців керівного складу ТЦК. Корупційні порушення виявили щонайменше у вісьмох працівників.