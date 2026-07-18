Через Ормузский пролив за сутки прошли только шесть судов – CNN
Киев • УНН
Ормузским проливом за последние 24 часа прошли шесть судов, что сохраняет низкую интенсивность движения. Ранее Трамп объявил о намерении ввести 20-процентный сбор на грузы через пролив.
За последние 24 часа Ормузским проливом прошли шесть судов, что свидетельствует о сохранении низкой интенсивности движения в одном из важнейших морских транспортных коридоров мира. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные MarineTraffic, пишет УНН.
Детали
По информации издания, пролив покинули два грузовых судна и один танкер, тогда как в обратном направлении прошли два танкера и одно грузовое судно. Такой уровень судоходства соответствует показателям последних нескольких дней после сокращения количества проходов.
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CNN отмечает, что ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести 20-процентный сбор на все грузы, перевозимые через Ормузский пролив.
Кроме того, после начала войны в регионе участились случаи подмены GPS-сигналов, что затрудняет навигацию судов, а после срыва переговоров между США и Ираном в начале месяца такие инциденты снова активизировались.
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