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Бюджетный комитет отклонил правку об отмене повышения зарплат прокурорам на 37%

Бюджетный комитет отклонил правку об отмене повышения зарплат прокурорам на 37%

Киев  •  УНН

17:40 • 2133 просмотра

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Бюджетный комитет ВР не поддержал правки об отмене повышения зарплат прокурорам на 3 млрд грн. Решение было принято 14 голосами "за" при 4 "воздержавшихся" и 1 "против".

Комитет ВР по вопросам бюджета отклонил правки, которые предлагали отменить повышение зарплат прокурорам на 37%, что предусматривает дополнительные почти 3 млрд грн в бюджете. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН.

"По настоянию депутатов из профильного комитета и первого заместителя Генпрокурора господина Хоменко + председателя Совета прокуроров. Бюджетный комитет все же отклонил поправку, которая убирает увеличение прокурорам зарплат почти на 3 млрд грн. Это повышение на 37%", - написал Железняк. 

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Таким образом, правки №155, №999 и №1000, которые предлагали не увеличивать зарплаты прокурорам на 3 млрд грн и были учтены и рекомендованы рабочей группой, не будут приняты. 

По сути, Комитет согласился на повышение зарплат прокурорам в бюджете на 2025 год.

Голосование: "за" - 14, „воздержался" - 4, „против" - 1.

Напомним

Комитет ВР по вопросам бюджета поддержал проект Госбюджета на 2025 год для первого чтения. Среди изменений - исключение Дорожного фонда и отмена средств на кэшбек, депутаты подали 2098 правок.

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Ирина Колесник

Ирина Колесник

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