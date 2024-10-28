Бюджетний комітет відхилив правку про скасування підвищення зарплат прокурорам на 37%
Київ • УНН
Бюджетний комітет ВР не підтримав правки про скасування підвищення зарплат прокурорам на 3 млрд грн. Рішення було прийнято 14 голосами "за" при 4 "утримались" та 1 "проти".
Комітет ВР з питань бюджету відхилив правки, які пропонували скасувати підвищення зарплат прокурорам на 37%, що передбачає додаткові майже 3 млрд грн у бюджеті. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, пише УНН.
"За наполяганням депутатів з профільного комітету та першого заступника Генпрокурора пана Хоменко + голови Ради прокурорів. Бюджетний комітет все ж таки відхилив поправку, яка прибирає збільшення прокурорам зарплат на майже 3 млрд грн. Це підвищення на 37%", - написав Железняк.
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Таким чином, правки №155, №999 і №1000 , які пропонували не збільшувати зарплати прокурорам на 3 млрд грн і були враховані та рекомендовані робочою групою, не будуть прийняті.
По суті, Комітет погодився на підвищення зарплат прокурорам у бюджеті на 2025 рік.
Голосування: "за" — 14, "утримався" — 4, "проти" — 1.
Нагадаємо
Комітет ВР з питань бюджету підтримав проєкт Держбюджету на 2025 рік для першого читання. Серед змін - виключення Дорожнього фонду та скасування коштів на кешбек, депутати подали 2098 правок.
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