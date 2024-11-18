Бюджет-2025: в Раде завтра ожидают принятия финальной версии с новыми расходами
Киев • УНН
Бюджетный комитет ВР принял проект госбюджета ко второму чтению с важными изменениями. Расходы общего фонда составляют 3709,8 млрд грн.
Принятие в парламенте Государственного бюджета на 2025 год ожидается завтра, сообщил народный депутат из финансового комитета Ярослав Железняк в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Принятие в Раде Бюджета на 2025 год в финальной версии (...) планируется завтра
Ранее
Бюджетный комитет ВР ранее сегодня, 18 ноября, принял проект госбюджета ко второму чтению с важными изменениями. Среди главных - 2 млрд долларов от Британии на оружие и сохранение 64% НДФЛ для громад.
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Как сообщали в Минфине, 8 ноября Кабинет министров одобрил проект Госбюджета-2025 ко второму чтению.
Кабмин одобрил проект Госбюджета-2025 ко второму чтению: как выросли расходы8 нояб. 2024, 16:40 • 37620 просмотров
Расходы общего фонда государственного бюджета ко второму чтению составляют 3 709,8 млрд грн.
Доходы, которые ранее направлялись в специальный фонд в 43,2 млрд грн на финансирование Государственного дорожного фонда, теперь полностью перенесены в общий фонд бюджета. Дополнительные 12 млрд грн направлены на повышение выплат учителям, что обеспечит улучшение условий труда педагогов. Для укрепления обороноспособности выделено дополнительно 1 млрд грн на развитие вооружения и военной техники для Министерства обороны и ГУР МО. При этом сокращено финансирование Генеральной прокуратуры на 1,2 млрд грн.
На поддержку оборонно-промышленного комплекса предусмотрено 500 млн грн для удешевления кредитов предприятиям, что будет способствовать модернизации производства и повышению оборонного потенциала страны. Дополнительные 646 млн грн выделены для Министерства здравоохранения, в частности 500 млн грн на реимбурсацию лекарств для лечения сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний.
Министерству культуры и стратегических коммуникаций предоставлены дополнительные 488,4 млн грн, из которых 200 млн грн направлено на проекты стратегических коммуникаций и продвижение положительного имиджа Украины за рубежом. Отдельно предусмотрено 150 млн грн для поддержки украинцев за рубежом и содействия их возвращению в Украину через деятельность Агентства единства украинцев при Минэкономики.
Расходы Минсоцполитики увеличены более чем на 1,4 млрд грн, в частности:
- 1 млрд грн - на помощь внутренне перемещенным лицам;
- 102,2 млн грн-на оплату облачных ресурсов для цифровых технологий;
- 328,6 млн грн - на услуги дневного ухода для детей с инвалидностью.
Для развития аграрного сектора предусмотрены дополнительные 1 млрд грн на поддержку животноводства и переработку сельскохозяйственной продукции.
Мининфраструктуры предусмотрено 1 млрд грн на реализацию инвестиционных проектов через Государственный фонд регионального развития. На восстановительные работы в Харькове выделен 1 млрд грн, что позволит восстановить объекты жилищно-коммунальной сферы, пострадавшие от боевых действий.
Для предоставления компенсаций за уничтоженное жилье предусмотрено 3 млрд грн, а за поврежденное имущество - 1 млрд грн. Это поможет поддержать граждан, пострадавших в результате боевых действий.
В бюджете также учтено решение стратегического инвестиционного совета по направлению 36,4 млрд грн на реализацию приоритетных направлений публичных инвестиций, в частности:
- 11,8 млрд грн - на образование;
- 8 млрд грн - на водоснабжение;
- 6 млрд грн-на социальную защиту;
- 5,6 млрд грн - на здравоохранение;
- 4,4 млрд грн - на транспорт;
- 502 млн грн - на государственное управление;
- 70 млн грн - на проекты в сфере культуры, в частности на строительство укрытий.