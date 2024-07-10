Букингемский дворец открывает для посетителей знаменитую балконную комнату

Посетители Букингемского дворца в Лондоне смогут войти на знаменитый балкон, на котором часто позирует британская королевская семья.

Пишет УНН со ссылкой на Independent.

Детали

Комната за знаменитым балконом Букингемского дворца откроется для посетителей на следующей неделе. Гостям будет разрешено посещать знаменитую балконную комнату, через которую проходит королевская семья во время торжественных событий.

Король сыграл важную роль в том, что впервые позволил посетителям попасть в восточное крыло королевской резиденции, и почти 6 000 билетов были распроданы за считанные часы после того, как они появились в продаже в апреле. - пишет британское интернет-издание.

Следует заметить, что комната известна, среди прочего, тем, что в ней состоялась встреча мишки Паддингтона с покойной Королевой во время празднования юбилея.

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Среди прочего, посетители могут осмотреть Желтую гостиную, где хранятся предметы 18 века.

Среди них: расписанные вручную китайские обои, часы Kylin, украшенные листьями и цветами, которые сочетают фарфор из Азии и французское часовщичество.

Дополнение

Экскурсии по Букингемскому дворцу доступны уже более 30 лет. Восточное крыло было значительно отреставрировано и обновлено в течение последних пяти лет.

Помещение работает с 11 июля по 29 сентября. Билеты стоят примерно 89 евро.

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